台南跨年3部曲　「二寮迎日出」3000人捧場

▲台南市長黃偉哲帶著新市府團隊起了個大早，在二寮觀日平台與現場遊客，一同迎接2019年的第一道曙光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南跨年3部曲系列活動第3部─二寮迎日出，1月1日清晨在二寮觀日平台登場，台南市長黃偉哲帶著新市府團隊起了個大早，和交通部觀光局陳淑惠副局長、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處張隆城處長及3000名現場遊客，一同迎接2019年的第一道曙光。





黃偉哲市長表示跨年三部曲從2018年12月31日井仔腳送夕陽及跨年晚會，到今天的二寮迎曙光，他在連趕3場後感到有點疲倦，但一到現場看到每位遊客都精神抖擻，還是覺得很興奮，雖然今早雲層較厚無法看到日出，但依舊能看到美麗的雲海，祝福每位市民快樂幸福，在2019年「愛你依舊」。

黃偉哲說在1月1日看日出確實別具意義，但因為二寮觀日平台的容納人數限制是3000人，因此他鼓勵旅客除了元旦來玩，也可以在其他364天到二寮看漂亮的日出。他也打趣地說，到二寮看日出會讓人生有新的體會，而且還會結好姻緣，這個景點將來也會是台南市政府加強力推的景點。





「二寮迎曙光」活動已邁入第7年，今年西拉雅國家風景區管理處特別以「2019愛你依舊」為主題，為感謝民眾對「二寮迎曙光」活動長久支持，現場特別發送黃色愛心氣球，讓參與的民眾帶著心愛的家人一同在觀日平台高舉黃色愛心氣球，一起呼喊2019愛你依舊、幸福依舊、健康依舊，接受大自然及親友的新年祝福，一起幸福久久。





西拉雅國家風景區管理處表示二寮觀日平台自2016年1月1日啟用以來，已成為全台熱門觀日景點，就連部落客與旅遊節目也爭相前來採訪，今年以2019愛你依舊為主題，就是希望每年曙光都能相遇老朋友、迎接新朋友，讓二寮迎曙光長長久久，大家年年都來感受二寮曙光雲海的魅力。現場發送的黃色愛心氣球除了要表達愛你依舊，同時告訴大家西拉雅擁有豐富的黃色農特產及金黃曙光，未來也將以「黃色西拉雅」為主題持續行銷台南的美麗。



全年開放的二寮觀日平台擁有360度如詩如畫的曙光景致，無法參加元旦迎曙光活動的朋友可以隨時安排時間前往欣賞美麗曙光，同時暢遊西拉雅國家風景區周邊特色景點，體驗西拉雅之美。