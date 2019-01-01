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阿里山元旦曙光小露臉　首度SNG三地連線

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▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

▲阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

2019阿里山日出印象音樂會，1日上午5點30分於對高岳平台熱鬧開唱，由原民阿美族創作歌手舒米恩及鄒族實力歌手高慧君，搭配樂興之時管弦樂團附設青年團優雅演奏，現場更提供行動郵局及特色明信片提供民眾索取，記錄下這難得的時刻。嘉義縣長翁章梁、副縣長吳容輝、阿管處處長馬惠達、林務局局長林華慶、嘉義林區管理處長張岱、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志、文化觀光局長許有仁及衛生局長祝年豐都到場，陪同現場近千名民眾，聆聽美好樂音，共同見證2019年的第一道曙光。可惜天公不作美，僅在7點10分稍微露出不到10秒，即被雲層遮蓋住。

▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

▲阿里山日出印象音樂會由阿美族舒米恩首先開唱。

阿里山日出印象音樂會，先是由阿美族創作歌手舒米恩以沉穩的笛聲吹奏｢月光｣開場，緊接再以取水歌、十年等炙手可熱歌曲揭開音樂會序幕。緊接著由鄒族特富野、樂野部落長老現場進行祈福儀式，為大家帶來新年祝福。

▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

▲阿里山日出印象音樂會中有來自鄒族巫師們的祈福。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

再由當地鄒族歌手高慧君演唱祖父高一生的2首作品長春花與春之佐保姬，寒風中等待日出的民眾聽著高慧君演唱認真的女人最美麗與LOVE等歌曲，象徵陽光普照大地。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳攝）

▲阿里山日出印象音樂會當地原民歌手高慧君獻唱。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

太陽7點10分從玉山南峰短暫出現約10秒，日出後再由舒米恩帶來誰家的花開了、為自己喝采、在這城市寫下愛、不要放棄、小旅行等富含故事的歌曲。

▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

▲阿里山元旦曙光小露面，首度透過SNG與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

另外，今年也是阿里山、福隆及三仙台的三地曙光SNG連線，在三個地方可以同時看到東海岸、東北角與阿里山的日出！

▲▼阿里山元旦曙光小露面，首度與福隆、三仙台三地連線。（圖／記者翁聖勳攝）

此次音樂會現場亦精心佈置有鄒族風笛、分享架及鄒族工藝品，展演鄒族與山林互動的精神與文化特色，讓現場民眾在等待日出的過程，除了聽的享受，也可以拍照打卡兌換小禮物，還有玩遊戲抽明信片等活動，帶給大家不同的日出回憶。

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關鍵字：曙光,對高岳,三仙台,日出印象音樂會,福隆

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