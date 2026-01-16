地政系統出包「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊

▲員林4200名市民收到地政發的房產980萬實價登錄交易。（圖／翻攝自員林人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

政府系統出包嚇壞民眾！彰化縣員林地政事務所今（16）日下午近4點，竟誤將一筆「實價登錄總價980萬元」的交易通知簡訊，發送給全區4200多名已註冊「地籍異動即時通」的市民。許多民眾收到簡訊後，誤以為自己的房子遭盜賣，嚇得急忙撥打地政所電話求證，卻發現電話完全打不通，有人甚至撥了3小時仍無法接通。直到地政所緊急發送更正簡訊，並在官網道歉澄清是「系統異常」，這場虛驚才告一段落。

以為房子被盜賣 急打電話卻癱瘓

「真的被嚇到最高點！」一位收到簡訊的市民表示，當初申請「地籍異動即時通」服務，就是為了防範房產遭詐騙集團盜賣，沒想到卻先被自家政府單位的錯誤簡訊嚇出一身冷汗。許多民眾一收到訊息，立刻打電話給家人核對地址，或是直接撥打員林地政事務所查證。

▲員林地政事務所發文致歉。（圖／翻攝自員林地政事務所）

然而，由於瞬間有大量民眾同時撥打電話，地政所的總機線路完全被癱瘓，許多人反映電話怎麼打都打不進去，在線上焦急等待了將近3小時。正當大家驚魂未定之際，手機才又跳出第二則來自地政所的簡訊，澄清「因系統異常誤傳，請勿理會」，讓民眾終於鬆了一口氣。

地政所坦承疏失

對於這次大規模誤發事件及後續的電話癱瘓問題，員林地政事務所除了緊急發布新聞稿道歉，也坦承內部有兩大疏失：

第一是，電話應變能量不足。事發後瞬間湧入超出平日數十倍的電話量，完全超過總機線路負荷，導致民眾無法順利查證，暴露出應變機制的嚴重不足。其次是對外公告太慢，地政所承認，當下將人力優先投入處理系統錯誤，卻忽略了應「第一時間」對外發布澄清訊息，導致民眾在長時間內處於恐慌與資訊不明狀態。

▲員林地政事務所誤發簡訊。（示意圖／翻攝自員林地政事務所）

系統誤發原因與補救措施

員林地政事務所解釋，此次誤發事件起因於一名曾註冊地籍異動服務的民眾近期有不動產交易，但系統卻異常將該筆交易通知「誤發」給全區所有已註冊的民眾，導致眾人同時收到錯誤訊息。事發後，地政所除了立即發送更正簡訊、在臉書官網公開致歉，也已著手進行系統檢修。地政所也呼籲，民眾若對類似通知有疑慮，可透過官方管道查證，並對此次事件造成民眾的困擾與恐慌，再次表達最深歉意。