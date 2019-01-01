　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

天候不佳曙光難見！　5000遊客三仙台許願：明年見曙光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2019年台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無緣見到，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處與現場近5千名遊客，一起在三仙台｢許下願望 實現夢想｣。

三仙台迎曙光活動自千禧年開始至今邁入20年頭，當日出暈染在東方天空，灑下金黃色光芒在八拱橋及海面上，一直國內外遊客到訪及攝影好手必捕捉的美景，三仙台島更是全台唯一坐落在太平洋上且走路就可抵達的島嶼。

▲台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

東管處與中華郵政合作設計一座坐落於許願島上的「太陽寶寶」許願郵筒，於元旦正式啟用。

東管處為提升三仙台旅遊價值，今年將打造三仙台島為「許願島」，與中華郵政股份有限公司合作設計一座坐落於許願島上的「太陽寶寶」許願郵筒，於1月1日正式啟用，當紅色布幕一揭開，太陽寶寶可愛的造型及郵政寶寶玩偶紛紛讓現場遊客驚喜連連，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望，現場準備供遊客索取之限量明信片也全數索取一空，透過手寫的溫度由東管處協助傳遞祝福；另外亦提供電子許願卡，民眾可透過網路傳遞祝福，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

三仙台元旦迎曙光從1月1日凌晨4點開始，東管處安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出。

現場準備多達6百份獎項，頭獎Apple ipad由新竹林小姐獲得；二獎立榮航空（台北-台東）來回機票由台南潘小姐、高先生幸運獲得，以及憑發票1張即可兌換限量曙光明信片也全數索取完畢。

▲台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

現場抽出立榮航空台北-台東來回機票。

東管處除為民眾準備限量明信片外，另外提供400份限量許願袋，民眾可透過參與環保愛地球系列活動-「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」兌換，今年在財團法人慈心基金會協助下，引領現場遊客在曙光時間後，動手淨灘撿拾垃圾總計清出逾40公斤，用實際行動守護三仙台美麗的海岸。

▲台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

福隆、三仙台及阿里山透過SNG現場連線轉播。

為熱鬧迎接2019元旦4天連續假期，全台各地紛紛推出跨年及迎曙光活動，其中最特別是由交通部觀光局與農委會林務局及中央氣象局合作，推薦福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山）透過SNG現場連線轉播，交通部觀光局局長周永暉表示，這是國內首度舉辦的連線迎曙光活動，在2019年元旦清晨，新北福隆、台東三仙台及嘉義阿里山將透過SNG連線，也是他第一次來到三仙台和大家共同迎接本島第一道曙光，讓三地參與迎曙光的民眾共同聚氣祈福，幸福3倍。

在三仙台許願島許願，有太陽神、海神、大地神及三仙的加持，並有海龍「及發烏安」的守護，自2019年元旦起，歡迎到花東旅遊的朋友們，都能為自己及所關心的人許下願望與祝福，讓所有的願望從三仙台許願島啟程，展開圓夢之旅。也期許未來遊客來到三仙台不只迎曙光而已，還可以夏至看日出、晚上看最美星空等等…創造更多不同客群之旅遊體驗。

ET快訊
孫安佐素描超強！獄友還拜託他幫忙畫「18禁」動作

關鍵字：天候,曙光,難見,5千,遊客,三仙台,許願,明年,許願島,太陽寶寶,淨灘

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連勝文拋復興西區政策　「將市府遷往台北車站附近」

暫列古蹟「屏東蔡家古厝」遭怪手突襲強拆　屋主見慘狀崩潰

影／尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡

騎士消失南橫山區1年「被發現已成白骨」　2男驚恐一晚

巧！六福皇宮主廚5年前偷車、5年後搶銀行　都是他抓的

彰化咖啡店兇殺！36cm武士刀「刺穿背後」捅2刀斃命　狠男羈押禁見

一夜情到一半變性侵！他挨揍逼簽1800萬本票　無罪逆轉判3年2月

台南跨年3部曲　「二寮迎日出」3000人捧場

天候不佳曙光難見！　5000遊客三仙台許願：明年見曙光

墾丁龍磐公園未迎到第一道曙光　遊客：過程比結果重要

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

台南跨年3部曲　「二寮迎日出」3000人捧場

天候不佳曙光難見！　5000遊客三仙台許願：明年見曙光

墾丁龍磐公園未迎到第一道曙光　遊客：過程比結果重要

天公不作美太平山曙光難現　遊客搶搭蹦蹦車元旦首班車

彰化發發發！王惠美許下3個新年新希望　送888份碗粿發糕

黑葉番茄切盤沾薑末醬油　難忘南部人最特別吃法　

基隆元旦升旗典禮　林右昌：用具體行動祝福國家

五架F-16「大雁隊形」衝過月牙灣　元旦七星潭戰機迎曙光

宜蘭縣政府9年來首辦元旦升旗　近千人雨中觀禮、健行

屏東滿州特產「小黑豆」　成為黑金代名詞

中職／新年新希望！4隊13日起陸續開訓　中信兄弟最後

原來這樣吃才不會有時差！「長途飛行前」必注意13項叮嚀

張志軍喊維護「九二共識」　稱「兩岸同胞情感不能辜負」

柯爸柯媽北上站台　柯媽大讚陳思宇：揪古錐！實實在在腳踏實地

路透：蔡英文用正式島嶼名　告訴中國須用和平解決分歧

反管中閔任台大校長！11學者狠批葉俊榮　連署籲政府撤銷聘任　

新北元旦升旗　國旗裝正妹不畏低溫「超短褲」熱跳毛巾操

台南跨年3部曲　「二寮迎日出」3000人捧場

2周前神準預言⋯被YG抓包「偷偷戀愛」　Jennie：死定了

林書豪手感冰冷7投1中僅得7分　老鷹本季對戰溜馬3連敗

地方熱門新聞

韓國瑜首次跨年倒數　夢時代90..

高雄瘋跨年／倒數結束　輕軌站被..

台中跨年雙主場　110秒花朵燈..

吳蕚洋合體李麗芬　網讚年度經典

韓國瑜抵達跨年倒數　現場「戴領..

義大999秒煙火秀　吸引逾15..

新年第一撞！370Z跑車打滑衝..

安心亞跨年　夢時代唱開場辣翻

焦黑死豬漂金門　急噴消毒水送檢

馬英九歲末談話　元旦參加台南升..

響應全台首富！獸醫院急診費漲6..

高雄瘋跨年　1少女換氣過度送救..

台中市元旦送3千份「國旗運動毛..

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合..

更多熱門

相關新聞

墾丁龍磐無曙光　遊客：過程重要

「唉！太陽還是沒有露臉」，5000多位遊客1日湧入屏東縣墾丁龍磐公園準備迎2019台灣本島第一道曙光，由於陽光被濃濃雲層擋住，遊客無緣一睹今年第一道曙光，多數難掩失望表情，但有的遊客強調參與過程，「有沒有迎到曙光反而不重要」。

七星潭戰機迎曙光　F-16衝月牙灣

韓國瑜許願　與台南屏東「南方崛起」

音樂會+高跟鞋　山海連線迎曙光　

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合體對唱

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

蔡依林首唱《怪美的》！炸出豐滿上圍

邰智源打電競被罵翻　「你罵我我都會收集，一起告囉！」

昆凌跨年搶看天團　周杰倫陪追星

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面