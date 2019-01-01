天候不佳曙光難見！　5000遊客三仙台許願：明年見曙光

▲台東三仙台台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無法無緣見到。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2019年台灣寶島第一道曙光及日出，因氣候不佳，今年仍舊無緣見到，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處與現場近5千名遊客，一起在三仙台｢許下願望 實現夢想｣。

三仙台迎曙光活動自千禧年開始至今邁入20年頭，當日出暈染在東方天空，灑下金黃色光芒在八拱橋及海面上，一直國內外遊客到訪及攝影好手必捕捉的美景，三仙台島更是全台唯一坐落在太平洋上且走路就可抵達的島嶼。

▲東管處與中華郵政合作設計一座坐落於許願島上的「太陽寶寶」許願郵筒，於元旦正式啟用。

東管處為提升三仙台旅遊價值，今年將打造三仙台島為「許願島」，與中華郵政股份有限公司合作設計一座坐落於許願島上的「太陽寶寶」許願郵筒，於1月1日正式啟用，當紅色布幕一揭開，太陽寶寶可愛的造型及郵政寶寶玩偶紛紛讓現場遊客驚喜連連，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望，現場準備供遊客索取之限量明信片也全數索取一空，透過手寫的溫度由東管處協助傳遞祝福；另外亦提供電子許願卡，民眾可透過網路傳遞祝福，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

三仙台元旦迎曙光從1月1日凌晨4點開始，東管處安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出。

現場準備多達6百份獎項，頭獎Apple ipad由新竹林小姐獲得；二獎立榮航空（台北-台東）來回機票由台南潘小姐、高先生幸運獲得，以及憑發票1張即可兌換限量曙光明信片也全數索取完畢。

▲現場抽出立榮航空台北-台東來回機票。

東管處除為民眾準備限量明信片外，另外提供400份限量許願袋，民眾可透過參與環保愛地球系列活動-「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」兌換，今年在財團法人慈心基金會協助下，引領現場遊客在曙光時間後，動手淨灘撿拾垃圾總計清出逾40公斤，用實際行動守護三仙台美麗的海岸。

▲福隆、三仙台及阿里山透過SNG現場連線轉播。

為熱鬧迎接2019元旦4天連續假期，全台各地紛紛推出跨年及迎曙光活動，其中最特別是由交通部觀光局與農委會林務局及中央氣象局合作，推薦福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山）透過SNG現場連線轉播，交通部觀光局局長周永暉表示，這是國內首度舉辦的連線迎曙光活動，在2019年元旦清晨，新北福隆、台東三仙台及嘉義阿里山將透過SNG連線，也是他第一次來到三仙台和大家共同迎接本島第一道曙光，讓三地參與迎曙光的民眾共同聚氣祈福，幸福3倍。

在三仙台許願島許願，有太陽神、海神、大地神及三仙的加持，並有海龍「及發烏安」的守護，自2019年元旦起，歡迎到花東旅遊的朋友們，都能為自己及所關心的人許下願望與祝福，讓所有的願望從三仙台許願島啟程，展開圓夢之旅。也期許未來遊客來到三仙台不只迎曙光而已，還可以夏至看日出、晚上看最美星空等等…創造更多不同客群之旅遊體驗。