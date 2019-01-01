墾丁龍磐公園未迎到第一道曙光　遊客：過程比結果重要

▲墾丁龍磐公園迎曙光遊客排隊準備搭車回程。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「呀！呀！呀！太陽沒有露臉耶」，5000多位遊客元旦湧入屏東縣墾丁龍磐公園準備迎2019台灣本島第一道曙光，由於陽光被濃濃雲層擋住，遊客無緣一睹今年第一道曙光，多數難掩失望表情，但有的遊客強調參與過程，「有沒有迎到曙光反而不重要」。

中央氣象局預測2019年台灣本島平地第一道曙光，原定早上6時35分在墾丁龍磐草園東方海面現身。但也預測陽光可能會被層層雲彩阻擋，遊客無緣看到今年第一道曙光。

▲迎曙光▼龍磐公園遊客

昨晚墾丁地叵就飄起細雨，颳起強烈東北季風，雖然如此，仍無法阻擋一波波遊客湧入準備迎曙光行程。

今天清晨，龍磐公園颳起9級左右陣風，溫度21度上下，大批遊客或坐、或躺或臥在龍磐公園草坪上，準備迎接曙光，在千呼萬喚下，陽光仍遲遲不露面，難掩失望表情，感嘆天公不作美。

但有遊客說，和三五好友一起來迎曙光，「沒有迎到曙光是其次，重要的是參與過程，享受彼此相知相惜」。

由於警方管制交通，遊客都搭乘屏東客運公司大型巴士到現場，根據主辦單位統計，今天有5000多人參與這次的迎曙光活動，為墾丁地區觀光帶來一定程度的幫助。