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嘉義瘋跨年／阿里山音樂會+布袋高跟鞋　山海連線喜迎2019　

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▲▼阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲▼阿里山日出美景。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）


記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義山海連線邀民眾迎接2019！嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處共同辦理2019阿里山日出印象音樂會，即將邁入第17屆，今年邀請原民歌手高慧君及舒米恩於阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台現場演唱，邀請全台民眾上山聆聽國際級音樂饗宴，共同迎接2019年第一道曙光。

▲▼嘉義高跟鞋教堂推出跨年活動。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼嘉義高跟鞋教堂推出跨年活動。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

當日園區內如果停車空間已滿，會從元旦凌晨3時開始，針對停車在園區外的遊客進行接駁，台18線90至95K處，總共會有10個接駁站，供大家往返使用。另外，請上山的民眾，務必睡眠充足，養好精神再開車或騎車下山，開開心心出門，平平安安回家。

另有，嘉義高跟鞋教堂29日至31日跨年夜，邀請民眾連續三天從早玩到晚；白天有歡樂市集、城堡樂園、仙履奇緣AR互動體驗，晚間則有高跟鞋教堂的燈光夜景搭配深植人心的「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇，讓大家在今年的尾聲能夠充滿溫暖，以滿滿的能量迎接2019到來。

▲▼阿里山跨年日出印象音樂會。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼阿里山跨年日出令人印象深刻。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）


「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇需購票入場，活動也特別回饋在地居民，凡設籍於嘉義縣市的民眾購票前出示身分證，即可享7折優惠，門票包含100元的園區消費。

▲▼阿里山跨年日出印象音樂會。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

雲嘉南濱海國家風景區管理處也特別與日本SIG光雕公司合作，引進天幕電影院，讓民眾可以躺在高跟鞋教堂的草地上以360度視角欣賞電影。

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關鍵字：阿里山,印象日出,高跟鞋教堂,跨年,曙光

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