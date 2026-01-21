川普覬覦格陵蘭　加拿大總理力挺格陵蘭與丹麥

▲川普上傳AI插旗圖。（圖／翻攝自Truth Social）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）揚言掌控格陵蘭後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在達沃斯明確表態，強調加拿大站在格陵蘭與丹麥一方，並警告國際政治與經濟秩序正出現不可逆的新變局。

美國總統川普（Donald Trump）放話要「拿下」丹麥自治領地格陵蘭，引發國際關注。加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上直言，加拿大將堅定支持格陵蘭與丹麥，並尊重當地人民自行決定未來的權利，相關立場毫不含糊。

在世界經濟論壇面對全球政經重量級人士發表演說時，卡尼也再次提到他投入政壇後一再強調的觀點，也就是由美國主導的舊式全球治理架構，已經不可能回到川普上任前的狀態，各國必須為新現實做好準備。

舊秩序告終的警訊 中型國家不能缺席

卡尼指出，加拿大算是最早察覺轉變的國家之一，清楚感受到全球正歷經深層結構性的改寫。他形容，這不只是政策修正，而是國際運作邏輯正在翻新。

他也坦言，加拿大過去確實在「美國霸權」盛行的年代受益甚多，但現在情勢不同，各主要強權愈來愈頻繁把經濟手段當成政治工具，加拿大必須調整策略，不能再依賴舊有模式。

反對關稅施壓 格陵蘭爭議再升溫

卡尼直白表示，「過去的秩序不會再回來」，並呼籲加拿大與其他中型國家攜手，守住以規則為本的國際體系。他警告，若無法坐上談判桌，最後恐怕只會成為被決定命運的一方。

另據路透社報導，卡尼同場也表明，加拿大強烈反對任何以併吞格陵蘭為目的的關稅作法。美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，計畫自2月1日起，對丹麥等8個歐洲國家商品加徵一成關稅，理由正是這些國家反對美國掌控格陵蘭。