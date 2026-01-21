川普意取格陵蘭　美國警告歐盟：別祭關稅重拳

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天出面示警，若歐洲聯盟因美國總統川普（Donald Trump）提出收購格陵蘭的構想，就對美國採取強硬關稅反擊，恐怕得不償失，美方認為此舉並不符合歐盟自身利益。

美歐角力升溫 關稅陰影浮現

事情起因於川普近日放話，若歐洲多個國家持續反對美國掌控丹麥自治領地格陵蘭，美方不排除對相關國家商品加徵最高25%的關稅。這番談話立刻引起歐洲高度警戒。

隨後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出，歐盟可考慮啟用「反脅迫工具」（ACI）回擊，藉此因應美國可能帶來的貿易壓力，歐洲內部也開始出現是否反制的討論聲浪。

美方高層發聲 勸歐盟冷靜

葛里爾是在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）期間接受訪問時指出，各國行動多半是基於自身利益考量，這類摩擦其實並不令人意外。

但他也直言，歐盟若真的動用反脅迫工具，恐怕不是聰明的選擇，這項看法與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前在同一場合的表態相當一致。

▲川普上傳格陵蘭AI插旗圖。（圖／翻攝自Truth Social）

反制工具仍未啟動 後果難料

值得注意的是，歐盟至今尚未實際啟用這項設計用來反擊地緣政治施壓的工具，各界也在觀望是否真的會跨出那一步。

當被問到若歐盟認定格陵蘭議題「沒有任何談判空間」，美國會如何回應時，葛里爾僅淡淡表示，「如果真發生，那就接受吧」，語氣保留。

美商務部長再補一刀 提醒協議風險

葛里爾還補充說，依他過往經驗，聽進美方建議的國家，往往能想到較好的結果，反之則可能遭遇預料之外的狀況。

另外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也呼籲歐洲國家，在談到報復性關稅時「溫度要低一點」。他警告，一旦歐盟真的對美課稅，恐怕會衝擊去年7月好不容易敲定的美歐貿易共識，對歐洲並沒有好處。