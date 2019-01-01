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五架F-16「大雁隊形」衝過月牙灣　元旦七星潭戰機迎曙光

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▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭戰機迎曙光今年邁入第五年，在108年元旦清晨6時30分，空軍五架尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的F-16戰機升空，以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘，七星潭週邊元旦凌晨4點就聚集人潮，要一睹戰機從太平洋衝向海灘的視覺震撼。

▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

元旦清晨一大早天氣陰霾，東北季風十分強勁，人站在七星潭海邊，幾乎快要站不住，迎曙光人潮比往年銳減許多。6時30分準時，尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的5架F-16戰機起飛，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際，在天尚未明亮的黑色天幕裡十分醒目，音爆聲震憾人心。

▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

現場上千民眾聚精會神仰頭張望，手中的相機快門按個不停。

5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘，現場上千民眾高聲歡呼，聚精會神仰頭張望，手中的相機快門按個不停。

▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

戰機起飛前，原住民歌舞表演。

還有花蓮消防局特搜隊隊員，頂著寒風捧著手搖國旗發送給現場朋友，許多年輕朋友也爭取索取，場面很溫馨。還有整隊身穿白衣黑褲運動服的前輩，不畏寒冷在現場做太極拳的表演。108年元旦七星潭廣場還是很熱閙。

▲5架F-16戰機以大雁隊形編隊衝過七星潭月牙灣海灘。（圖／記者王兆麟攝，下同）

身穿白衣黑褲運動服的前輩們將上場做太極拳表演。

花蓮縣政府隨後也將在七星潭海岸賞星廣場，舉辦2019元旦升旗健走活動，安排原住民歌手、國軍人型氣偶舞團，緊接著有健走、有獎徵答、摸彩等活動，一系列慶祝新的一年活動即將開始。

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關鍵字：元旦,七星潭,戰機,曙光,F-16,大雁隊形,月牙灣,阿美族,太陽神,圖騰

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