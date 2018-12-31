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「逃犯剋星」張學友再發威　蘇州演唱會期間又有22逃犯被逮

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▲張學友蘇州演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲張學友28日至30日在蘇州開唱。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

港星張學友今年在大陸巡迴開唱期間，當地警方屢在演唱會上抓到逃犯。蘇州公安昨（30）日在官方微博發布公告稱，張學友28日至30日在蘇州連續演唱3天，蘇州警方在全市共逮捕22名逃犯。消息一出，不少網友紛留言稱「逃犯剋星果然名不虛傳」。

蘇州公安昨晚在官方微博發文表示，「12月28日至30日，張學友演唱會在蘇州連演3天。3天時間，蘇州公安在全市範圍內共逮捕22名在逃人員。當然，這並不是僅僅源於歌神的助攻，也是蘇州公安民警日日夜夜守護平安的無私奉獻。」

▲蘇州公安在微博貼文稱已逮22名逃犯。（圖／翻攝自微博）

▲蘇州公安在微博貼文稱已逮22名逃犯。（圖／翻攝自微博）

據統計，自今年4月起有逃犯首度在「2018 A CLASSIC TOUR學友．經典世界巡迴演場會」因人臉識別系統被捕後，警方已在張學友演唱會上陸續逮捕了約百名犯罪嫌犯或在逃人員。

由於演唱會期間屢傳有逃犯被逮，張學友9月28日晚間8時在河北奧體中心開唱之前，石家莊警方早已嚴守崗位，加強安檢，最後透過大數據比對，成功逮捕3名逃犯。石家莊警方當時還在微博喊話說道：「張學友演唱會下一站在咸陽，@咸陽公安，你們準備好了嗎？」

▲張學友蘇州演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲港星張學友。（圖／翻攝自微博）

被封為「逃犯剋星」的張學友「再度立功」的消息一出後，引起網友熱議，紛留言表示「逃犯剋星，名不虛傳」、「國泰民安張學友，風調雨順蕭敬騰」、「笑死我了，員警蜀黍真的玩壞歌神了」；不過也有網友認為「跟演唱會沒有半點關聯吧」、「又不是演唱會現場抓到的，蹭這種熱點真的是太無聊了」。

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