貿易戰後衝突增　《環時》：中美關係還是像40年前一樣重要

▲2019年為中美建交四十年。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

2019年1月1日是中美建交40周年，中方高度重視中美關係發展。中共人民日報旗下的《環球時報》31日發表評論表示，中美實力差距雖比1979年時大為縮小，但雙邊關係仍至關重要，「不能怕鬥爭，更不能把鬥爭當成目的，我們的終極目標是與美共贏」。至於什麼意味著雙贏、共贏，需要中美不斷透過戰略溝通來塑造共識。

當前中美關係因貿易戰徒增許多摩擦和衝突，雖然美國總統川普和大陸國家主席習近平在G20峰會時，訂下90天談判期，為市場帶來希望，也為半年多來的貿易戰暫時帶來停火跡象，但美方強調，若無法達成協議，仍會在3月2日對中國進口產品的關稅從10%提升到25%。

▲美中貿易戰暫時休兵。圖為江蘇連雲港貨櫃碼頭。（圖／CFP）

評論說道，中美當下面臨很多摩擦和衝突，其實摩擦這40年中從沒間斷過，週期性的波動一直是中美關係的常態，但中美關係的發展趨勢至今未被摩擦和衝突逆轉；過去40年間，美國對中國改革開放取得成功總體上扮演了積極角色，是中國經濟社會發展最重要的外部動力之一。

對於中美兩國目前的關係，評論認為，中美摩擦肯定會越來越多，關鍵是中國要堅定致力於與美方共同管控好雙方的各種摩擦，避免它們的失控。此外，中國要運用好與美合作與鬥爭的兩手，「不能怕鬥爭，更不能把鬥爭當成目的」，用鬥爭促合作，應是中國堅定的對美關係哲學之一。

中美建交即將在2019年元月1日迎來40周年，評論稱，我們的終極目標是與美共贏，而什麼意味著雙贏、共贏，這需要中美不斷通過戰略溝通塑造共識。「我們要有信心，新冷戰不是美方一些人想搞就能搞起來的，中國有瓦解美對華新冷戰衝動的足夠能力」。評論也說，一味軟弱讓步更不是辦法，維繫中美建設性關係既需要決心也需要智慧，這兩點中國都不缺。

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