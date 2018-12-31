批劉結一「主導論」混淆視聽　陸委會：兩岸事務非單方決斷

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸《告台灣同胞書》發表40周年紀念會舉行在即，來年大陸對台工作走向受到關注，針對大陸國台辦主任劉結一昨日受訪稱，「2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強」，行政院大陸委員會下午發文直批，「兩岸關係的發展從來不是由單方決斷，也不是一方用強權威脅利誘可讓另一方屈服的」。

據新華社報導，大陸《告台灣同胞書》發表40周年紀念會將於1月2日上午，於北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平將出席並發表重要講話。外界認為，習近平講話內容將為2019年對台工作定下總基調，因此劉結一的「主導論」，也被視為陸方對台態度可能「更加強硬」的預告。

▲中共中央總書記、大陸國家主習習近平。（圖／中新社）

劉結一30日在接受央視專訪時稱，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切。他還說，兩岸關係不會一帆風順，台獨勢力還會繼續挑釁生事，北京方面完全有能力戰勝各種風險挑戰，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。

對此陸委會今天下午發文回應，稱「我們注意到國台辦負責人的專訪談話，很多歸責台灣及宣傳對台工作成就等內容，均是混淆視聽的不實言論」。

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

陸委會強調，「台海和平」與「健康交流」是兩岸人民的共同期待，也是雙方執政者的責任。兩岸關係的發展從來不是由單方決斷，也不是一方用強權威脅利誘可讓另一方屈服的。

陸委會重申，兩岸關係發展和台灣未來的主導權在台灣2300萬人手中。中共當局在當前情勢下，應認清其片面界定、矮化台灣的「一中原則」沒有市場，更應尊重台灣堅守的民主體制及大陸內部對人民民主的需求。當務之急，兩岸應在不設政治前提下務實溝通，才有化解長期分歧的可能。

對於大陸一方面透過惠台措施、居住證吸引台胞，一方面強調「九二共識」與「一中原則」的作法，陸委會也呼籲，陸方應正面面對我執政當局，採取滲透分化、強制表態等棍棒與胡蘿蔔齊下的作法終非正道，也絕對與兩岸民心反向而行。

另對於陸方針對《告台灣同胞書》發表40周年舉辦之紀念活動，以及相關發言，陸委會發言人邱垂正日前受訪表示，我方將密切關注、審慎應對。

▼1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》