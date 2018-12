放緩「撤美軍行動」！　川普允諾：留敘利亞「徹底消滅IS」

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

美國總統川普先前突然宣布,伊斯蘭國已經遭到擊潰,要將美軍從敘利亞撤出,讓中東國家的盟友都相當錯愕。對此,美國共和黨議員葛瑞姆(Lindsey O. Graham)則是在20日時表示,他與川普在共進午餐時談到了敘利亞的問題,並稱川普願意「重新評估」並放緩美軍撤出該區的計畫。

綜合外媒報導,葛瑞姆20日時稱,川普致力於將美軍帶回美國,雖然同意「重新評估」立即從敘利亞撤出所有美軍的計畫,但並未改變要撤軍的命令;在與總統和參謀長聯席會議主席約瑟夫•鄧福德(Joseph Dunford)討論後,他認為美國正以一種聰明的方式放慢速度,但是目標仍是讓美軍能回家,以及確保ISIS永遠的被殲滅。

川普12月初突然宣布已經殲滅伊斯蘭國,丟出要將美軍撤出敘利亞的決定,引起各界廣泛的批評。葛瑞姆表示,川普在上周前往伊拉克的期間被告知,伊斯蘭國並未被「完全摧毀」;川普向他保證在美軍離開敘利亞之前,一定會確保恐怖份子被完全擊敗,「我們在10碼線內」。

報導中指出,批評人士認為,美國的撤軍將壯大伊朗和俄羅斯在敘國的力量,而俄羅斯更是扮演著支持敘國總統阿薩德(Bashar al-Assad)的角色。美國國家安全顧問約翰•波頓(John Bolton)預計在下周末前往國以色列和土耳其,與盟友國討論美國相關計畫。

Sen. Lindsey Graham, who criticized President Trump's withdrawal of troops from the Middle East, says Trump today told him "some things I didn't know that make me feel a lot better about where we're headed in Syria" pic.twitter.com/HBbvzirDfO