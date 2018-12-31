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西方狂嘴「中國威脅論」　羅援：美軍費破7000億，到底誰威脅誰？

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▲▼解放軍。（圖／CFP）

▲解放軍成為美軍眼中的頭號敵人。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

2018軍工榜頒獎典禮與創新峰會在深圳隆重舉行，解放軍知名鷹派退役少將羅援也應邀參與，他在演講中表示，「講一些祝賀、祝福的套話，時間太富裕；講一些政策解讀的大話，時間又不夠。我選擇一個大家都關注的中美貿易戰問題，並且只談這場貿易戰帶給我們什麼戰略思考，加上我對國家戰略角度進行分析。」

他認為，中美貿易戰絕對不是單純的經貿摩擦，而是重要的戰略問題，美國在這事上呈現明顯戰略焦慮，他們擔心「美國優先」的地位受到動搖，因此試圖運用「霸權主義」打壓中國；另外最關鍵的是，北京當局竟然是以違反西方自由競爭、資本主義的模式超越美國，所以華府無論如何都要將利劍指向中方，即便中國釋出善意或是想進行建設性談話，美方總要強調「被威脅」的論調，扭曲中方含意。

以下為羅援演講全文：

我用形式邏輯的方法來回答三個問題。第一，是什麼？我們中國戰略文化促進會現在每年發布一個《美國軍力評估報告》，因為美國自從蘇聯解體後，就每年發布一個《中國軍力評估報告》。美國一發表《中國軍力評估報告》，我們的國防部發言人、外交部發言人就會出來譴責和抗議。我們在想，我們為什麼不發布一個《美國軍力評估報告》呢？把美國軍力發展的真實情況公諸於眾？最終要把話語權拿過來

所以，作為民間智庫，我們連續第七年發布《美國軍力評估報告》，今年發布的《美國軍力評估報告》，和以前相比，我們發現美國戰略發生了6大變化：第一大變化，現在美國把「美國優先」正式寫入《美國國家安全戰略》。

大家知道，「美國優先」是川普的一個競選口號，但現在美國已經白紙黑字把它寫入《美國國家安全戰略》。所以現在你看，美國所有的戰略行為都可以找到這四個字：美國優先。這已經是美國的一個戰略行動指南了，從美國與中國打貿易戰，從美國退出國際契約組織，從美國從海外撤軍，都可以看到川普的「美國優先」。

我們提倡「人類命運共同體」，美國主張「美國第一」；我們主張「互利共贏」，美國強調「美國優先」，這就產生了戰略理念上的對撞，這是第一大變化；第二大變化，現在美國已經把中國作為首要安全威脅，作為主要競爭對手，在上一版美國發表的《國家安全戰略評估》中，美國還把中國放在第五位威脅，第一是伊朗，第二是朝鮮，第三是俄羅斯，第四是跨國犯罪，第五才是中國。

但在這一版《美國國家安全戰略》中明確地寫著，中國是首要安全威脅，是主要競爭對手。美國副總統彭斯公開說，中國對美國的威脅遠遠大於俄羅斯，這是第二大變化。

▲▼解放軍。（圖／CFP）

第三大變化，就是美國川普政府現在用「競爭戰略」取代歐巴馬時代的「接觸戰略」，歐巴馬時期認為中國走到了一個十字路口，要通過和中國的接觸改變中國的發展道路。川普認為，歐巴馬的「接觸戰略」已經失敗，他在《國家安全戰略》中明確提出要實施「競爭戰略」，這是第三大變化。

第四大變化，用「印太戰略」取代「亞太再平衡戰略」。歐巴馬時期，美國和中國競爭的角逐場所主要在亞太地區，歐巴馬提出了「亞太再平衡」戰略。但是川普試圖把中美角逐的場所由太平洋擴大到印度洋，他提出了一個「印太戰略」和「 南亞中亞戰略」，就是把印度洋也劃進來了，這是第四大變化。

第五大變化，川普已經用「重塑美國軍力」取代「自動減支計劃」；歐巴馬時期，對美國的軍費增長還是有所節制的，他提出了一個「自動減支計劃」，也就是軍費增長一旦超過預算的某一個節點就會自動裁減。現在川普政府的軍費已經從歐巴馬時期的5827億美元暴漲至2018財年的7000億美元，剛剛通過的《2019財年國防授權法》還將使軍費增至7160億美元。

前幾天我看了我們的新聞報導，川普還想把軍費再增加到7500億美元。我們中國的軍費才1748億美元，美國就說中國威脅論，美國的軍費即將增加到7500億美元，你說到底是誰威脅誰？習主席宣布我們裁減軍隊員額30萬，而川普要在歐巴馬時期軍隊員額的基礎上再增加2萬。我們在裁軍，他們在擴軍，這是第五大變化。

▼解放軍作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼解放軍陸軍第75集團軍某旅展開山地攻防作戰演練。（圖／翻攝自中國軍網）

第六大變化，更值得我們警惕，就是核戰略上的變化，歐巴馬時期，他提出了一個「無核世界」，因此，獲得了諾貝爾和平獎。值得諷刺的是，川普要用「美國核力量和核基礎設施現代化」取代 「無核武器世界」，他提出一個新的概念，就是要發展低當量核武器。

什麼是低當量核武器？川普認為以前的核武器是「中看不中用」，只能作為威懾手段。他現在要把核武器小型化、戰術化、可用化。美國對核武器的投入已經從以前的平均佔國防預算的4%增加到現在的6. 4%，這是冷戰後最高的。

這六大變化，我解答了第一個問題「是什麼」。這次中美貿易戰絕對不是單純的經貿摩擦，而是一個重要的戰略問題，是因為美國的國家戰略發生了變化。為什麼這次季辛吉（美國前國務卿）到中國來訪問，他提出要見一些中國外交界的老朋友，他非常傷感地說了一句話，「這可能是我最後一次來中國，現在中美關係再也回不到毛澤東、周恩來時期。」也就是說，中美關係已經進入了一個新的階段，這是我回答的第一個問題。

▼王毅在紐約會見季辛吉。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲▼王毅在紐約會見季辛吉。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

現在再來回答第二個問題。第二，為什麼？為什麼川普2017年11月10日剛剛結束對中國的訪問，2018年3月16日就簽署了《對台交往法》？3月23日凌晨美國打響了對華貿易戰第一槍？為什麼12月1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯剛剛與習主席舉行會晤，當天就責成（指定某人完成）加拿大把華為財務總監孟晚舟給抓了？這些都是獨立的事件嗎？絕對不是，我們要透過現像看本質。

本質是什麼？我和很多研究美國問題的專家進行過多次研討，最後得出一個結論，就是美國從上到下都有一種戰略焦慮。現在，在美國國內，兩黨之間、兩院之間、白宮與國防部、國務院之間存在許多分歧，唯有在一點上他們形成共識，就是中國問題。

現在，在美國國內，幾乎所有「親華派」、「知華派」都失音或者轉向，只有彭斯、博爾頓、納瓦羅這些「反華派」的言論甚囂塵上。為什麼？現在我們中國國內總有些人在那裡「做自我批評」，一會「反思」這個，一會「檢討」那個。但，問題確實不是在我們身上！因為，中國已經發展到世界老二了，這自然引起老大的焦慮。

「發展」有什麼問題！問題是美國為什麼焦慮呢？憑什麼不讓中國發展，憑什麼不讓中國人民過上好日子呢？歐巴馬說，「如果中國人過上美國人的生活，那將對世界是一個災難。」川普說，「中國的好日子已經過到頭了。」什麼叫霸權主義？強權政治？這就叫霸權主義，強權政治

▼美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

美國為什麼要戰略焦慮呢？有兩點：第一，認為中國要超過他們。美國各界的爭論只是中國超過美國時間早晚的問題。在美國國內有一個潛規則，任何國家的GDP達到美國的60%，他就會打壓你。上個世紀80年代，日本的GDP達到了美國GDP的60%，就遭到了美國的打壓。而現在我們中國的GDP已經達到美國GDP的63%，所以美國要打壓中國。我們現在說，我們要建成世界一流國家、一流軍隊。而美國是依據冷戰思維的「零和遊戲規則」在思考問題，它認為，中國變成了一流國家、一流軍隊，那美國不就成為二流國家、二流軍隊，所以一定要打壓中國。這是第一點的戰略焦慮。

第二，他們認為我們中國超過美國的模式，是以中國特色社會主義的模式超過美國，而不是按西方自由競爭、資本主義競爭的模式超過美國，這是他們不能允許的；首先是意識形態方面的考慮，他們認為中國現在還是在共產黨的領導之下，我們在隆重紀念馬克思誕辰200週年，我們現在在很多非國有企業都設立了黨的組織。他們認為這些都是在強化共產黨的領導，共產黨在他們的眼裡就像異端邪教。這是他們無論如何也不能接受的。

其次，是規則或者是制度上的考慮，他們認為我們還有國有企業，而國有企業在他們的眼裡就是有政府支持，在吃政府補貼，和他們不平等了，因此他們一定要打壓中國。這我就回答了第二個問題，為什麼會發生中美貿易戰。

在中美貿易戰表象的背後，其實是國家利益之爭，是制度之爭、規則之爭，也是意識形態之爭。第三個問題，怎麼辦？有兩種選擇：第一種是，有些人認為，我們應該繼續韜光養晦，我們應該妥協退讓。我想問一句話，韜光養晦，我們現在還「養」得起嗎？我們現在的經濟總量已經是世界第二了，你再夾著尾巴做人，但你的「尾巴」已經露出來了。
▲▼在敘利亞執行任務的美軍車隊。（圖／路透）

前一段，我與美國海軍研究所的中國問題專家馮德威有一次交流，他直接問我，你們中國「韜光養晦」以後，你們想幹什麼？這不是還在說中國威脅論嗎？不是還在認為我們的「韜光養晦」是「障眼法」嗎？更重要的是，你現在想妥協還妥協得了嗎？

美國試圖讓我們全面開放。比如：第一讓我們糧食市場全部開放。我們糧食有四大項目絕對不能對外開放：大米、小麥、玉米、棉花。我們寧肯政府補貼，也不能把生產、購買和銷售權讓給國外，否則，人家一旦卡住我們的糧食命脈，將危及我們的民計民生。

而且現在他們還要求讓我們的種子也要開放，一旦種子對外開放，像孟山都這類種子公司到中國來銷售轉基因種子，將造成種子的變異。我不是生物專家，轉基因有害還是無害，留待專家研究。但是對轉基因的食品和種子，我們還是要保持高度警惕！因為，這畢竟關乎我們中華民族的生存質量和世代延續的問題。

▼農藥大廠孟山都的基因種子挑戰生物道德。圖為專門在基因種子上使用的除草劑。（圖／路透）

▲▼隱瞞除草劑「年年春」致癌風險，農藥大廠孟山都判賠工友DeWayne Johnson89億。（圖／路透）

第二個是要讓我們的網絡開放。美國認為我們的網絡有限制，要求解禁。但是如果網絡全面開放了，我們的網絡安全、我們的意識形態安全怎麼保障？第三個是金融開放。我們的金融公司規定外資最多只能參股49%，如果全面開放，允許外資控股超過51%，我們的金融安全怎麼保障？

第四是讓我們的軍工企業開放，包括武器彈藥。另外，他們還要求我們的測繪也對外開放。如果讓國外的測繪公司在中國境內獲取兵要地志，地理坐標等信息。以後，一旦國家有需，這個仗還怎麼打？由此看來，我們不可能以犧牲國家的核心利益來換取妥協。

所以，我們只能採取第二種選擇：針鋒相對，迎接挑戰。就是中央說的，我們不主張打貿易戰，但我們也不怕打貿易戰。若美國要打，我們奉陪到底。但奉陪到底，也有兩種選擇。

第一種選擇是「對稱反擊」。你懲罰我們500億美元，我們也懲罰你500億美元；你對我們的出口商品徵收25%的關稅，我們也對你的出口商品徵收25%的關稅。這叫「對稱反擊」。有什麼好處？搶占了道德的製高點。但這樣打不痛美國。就像毛澤東所講的，這叫做「叫花子與龍王比寶」，你是比不過的。

川普是一個奸商，他經過計算，我們出口美國的商品總價值是5000億美元，我們從美國進口的商品是1300億美元。川普先投石問路，懲罰我們500億美元，結果，我們也回敬他500億美元。川普掐指一算，美國還剩4500億美元的存量；我們只剩800億美元。所以，他馬上來第二招，對我們2000億美元商品再加稅，我們只剩下800億美元的存量，所以，我們第二輪只能懲罰美國160億美元，剩下的到世界貿易組織起訴他們。

但是對於川普這個老無賴來說，他根本不理你。他說，你敢到WTO起訴我，我就退出WTO，所以「對稱反擊」效果有限；第二種選擇是「不對稱反擊」。而我主張，我們要進行「不對稱反擊」。就像我們軍人打仗，以我之長，擊敵之短。敵人怕什麼，我們就打什麼！敵人甚麼地方軟，我們就發展什麼！那麼，美國到底怕什麼？

▼川普在怕什麼呢？（圖／路透社）

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

今天我就想問一下在座的總工和專家們，美國究竟怕什麼？我覺得我們對這個問題沒有引起認真的思考和研究。我們搞軍工的，一定要知己知彼，在了解對手強項的同時，也要知道他的短項。你不能總是高比高，強比強，這樣會被敵人拖垮。我覺得你們飯後茶餘，可以研究研究這個問題，美國怕什麼？大家可能提問，你羅援認為美國怕什麼？坦率地講，我不是這方面的專家，我也不能準確地回答這個問題。但是，我記得毛澤東有一名言：帝國主義就是紙老虎。紙老虎的特點是什麼？外強中乾，色厲內荏。

我們不知道他們的軟肋在哪裡，但是我們知道他們的強項在哪裡。如果你把他的強項捅破了，就像捅破窗戶紙一樣，它的軟肋也就露出來了。美國的強項是什麼？我認為美國有五大立國之本：一是美國靠軍事立國，沒有強大的軍事實力美國不可能成為強國。所以我們必須加強國防實力建設，強國必須強軍，否則，只能成為一個富國，而不能成為一個強國。

我建議全國人大常委會在適當時機宣布，增加國防費。以前，我們一增加國防費，西方社會就指責中國威脅論，現在我們要向國際社會表明，不是「中國威脅論」，而是「中國被威脅論」。美國頻頻在中國的台海、南海和可持續發展利益上挑釁，我們必須要增加自衛的資本。美國的軍費已經達到7500億美元，我們才1748億美元，增加點國防費何罪之有？另外，就是要大力發展殺手鐧裝備。

我很興奮，今天在這個頒獎典禮與創新峰會上，來了很多研製國之重器的國之巨匠，他們當中有許多年輕人，這就讓我們看到了希望。許多獲獎項目，已經達到或者在某些技術指標上超過了世界先進水品，讓我們從內心裡呼喚，「厲害了，我的國！」

▼解放軍前少將羅援。（圖／CFP）

▲▼解放軍少將羅援。（圖／CFP）

但我個人認為，我們不能光直線超趕，還要彎道超車。就是我們的對手怕什麼我們就發展什麼。現在美國有11艘航空母艦，我們是不是要發展12艘航母，才能跟美國抗衡呢？我覺得這種思路錯了，我們不能搞軍備競賽。歷史的經驗告訴我們，美國最怕死人。我們現在有東風21D、東風26導彈，這是航母殺手鐧，我們擊沉它一艘航母，讓它傷亡5000人，擊沉兩艘，傷亡一萬人，你看美國怕不怕

所以，我們軍工總師也要考慮從美國的軟肋去發展。二是美國靠美元立國。別的國家打仗是在燒錢，美國打仗是在賺錢。為什麼？因為美國掌握了印鈔機。所以我們要使國際金融體系多元化，要使人民幣國際化，最近我們把原油、鐵礦石期貨人民幣結算，已經有9個國家加入人民幣結算體系，雖然規模不大，交易量不大，但這是一個發展方向。

三是美國靠人才立國。我認為美國發動貿易戰既不是中興違約的問題，也不是什麼中美貿易順差問題，更不是我們放了一個電影《厲害了！我的國》的問題。如果不放《厲害了！我的國》這部電影，美國就不與我們打貿易戰了？這也太幼稚了吧！沒有中興違約，它就要抓你華為違約，沒有華為違約，它就要抓你三一重工違約

總之，他一定要千方百計把你的領頭羊企業全部打掉。這次貿易戰的核心是什麼呀？我看了世界知識產權組織最近公佈的一組數據，顯示2017年中國的發明專利申請受理量佔全球總量的42.8%，美國僅佔19.4%，日本和韓國各佔10.2%，歐洲和其他國家佔5.1%和15. 8%，我認為這才是關鍵所在。

▼華為現任副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被拘捕。（圖／路透社／視覺中國）

▲▼華為，孟晚舟。（圖／路透社／視覺中國）

為什麼川普一上台就罵中國是小偷，罵中國是竊賊，因為他認為中國偷了他們的知識產權，偷了他們的人才，現在甚至管我們的留學生都叫做間諜，我擔心，美國下一步將拿我們的留學生下手。所以，我認為這次貿易戰實質上是科技之爭，是人才之爭。

這次貿易戰一打響，習主席很快就採取了三大措施：第一召開全國科技大會，第二召開兩院院士大會，第三視察高科技產業。這就是抓住了要害。我認為這次貿易戰，我們一定要像當年打「兩彈一星」那場硬仗一樣，全國人民勒緊褲腰帶，發展核武器。現在，我們也要勒緊褲腰帶，同仇敵愾，發展我們具有自主知識產權的高科技產業。

這次2018軍工榜頒獎典禮與創新峰會，我見到了這麼多獲獎產品，見到了這麼多軍工總師，我很高興，我們大家都來支持他們！四是美國靠選票立國。美國的政客要是沒有選票，就無法執政。川普的大票倉在哪兒？在農業州、製造業和工商業。

因此，我們第一打大豆，美國的大豆對中國的出口占出口大豆的出62%。佔中國整個進口的34. 39%，對美國大豆的懲罰將特別傷害愛荷華州，該州在2016年大選中是川普的支持者。

▼美國大豆成為籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國大豆,黃豆。（圖／達志影像／美聯社）

第二打汽車，美國如果沒有在中國市場的發展，它的通用、福特、克萊斯勒三大汽車公司將淪為二流公司！第三打飛機，美國每三架波音製造的737就有一架交付給了中國。因此，美國也有軟肋掌握在我們手裡，起碼這三項是我們可以與美國討價還價的籌碼。

五是美國靠樹敵立國。美國把威脅當作發展的動力，美國沒有威脅它也要尋找威脅、製造威脅。蘇聯解體以後，美國「一超獨霸」，誰對美國構成威脅了？但是，美國就是把中國和俄羅斯當作主要威脅，你再怎麼對它示好，說好話，都沒用，他就是要把你當做主要威脅，即便躺著也要中槍。沒辦法，這是中華民族在崛起過程中繞不過去的坎，不幸中的大幸，它可激勵我們丟掉幻想，奮發圖強。你不是要把我當做敵人嗎？那我就厲煉成你打不垮拖不爛的「敵人」。

另外，我們也可以結交更多的朋友，使你的敵人越來越多，使你的朋友越來越少。金一南將軍說得好，我們打贏中美貿易戰的信心來自於我們有刻苦耐勞的中國人民，我們經歷了許多驚濤駭浪，但沒有過不去的坎。

▼波音737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

▲▼737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

我還想再加上一句，我們堅信能夠打贏中美貿易戰的優勢在於我們有共產黨的領導，我們以舉國之力，難道還有戰勝不了的困難嗎？我們堅信的「四個自信」必定在中美戰略博弈中得到充分體現。我們一定能夠在以習近平同志為核心的黨中央領導下，創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟。

今年是改革開放四十週年，我們非常懷念改革開放的倡導者和總設計師鄧小平同志。鄧小平同志有一句至理名言，至今讓我銘記在心，今天讓我們大家一起重溫共勉，並以此作為我今天演講的結束語：首先把自己的事情辦好，把中國發展起來，就會立於不敗之地，誰也奈何我們不得。謝謝大家！

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