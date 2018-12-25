美國怕啥就打啥！解放軍鷹派嗆：擊沉2艘航母　看美國怕不怕？

▲羅援認為，中國應對美國做「不對稱還擊」。圖為東風-21中程彈道飛彈。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

中美貿易戰本（12）月初達成共識後，北京當局也開始作出一些讓步，不過解放軍知名鷹派退將羅援卻放話，「敵人怕什麼，我們就打什麼，美國最怕死人，擊沉美軍2艘航空母艦看他們怕不怕。」他也指出，大豆、汽車與飛機這三項是中國可與美國討價還價的籌碼。

綜合陸媒報導，現任中國軍事科學學會副秘書長的羅援應邀出席深圳「2018年軍工榜」峰會，他在演講時表示，美中貿易戰「絕對不是單純的經貿摩擦，而是重要的戰略問題」，起因為美國的國家戰略發生了變化；美國國內，兩黨、參眾兩院、白宮與國防部、國務院之間存在許多分歧，唯一形成共識的就是中國問題。

▼羅援強調，「美國最怕死人，擊沉美軍兩艘航空母艦，死傷1萬人，看美國怕不怕？」（圖／CFP）

羅援也說，美國「靠選票立國」，根據川普的票倉分佈，中國應該第一打大豆，這樣就可傷害愛荷華州；第二打汽車，這樣通用（GM）、福特（FORD）、克萊斯勒（Chrysler）三大車廠將「淪為二流公司」；第三打飛機，波音每三架737客機就有一架是賣給中國，以上三項勢必會對美國造成衝擊。

他還批評中國國內的自由派主張，「現在中國國內總有些人在那裡做自我批評，一會兒反思這個，一會兒檢討那個。但問題確實不是在我們身上；至於繼續韜光養晦，我們現在還養得起嗎？中國經濟規模已是世界第二，即使想『夾著尾巴做人，但尾巴已經露出來了』。」

他強調中國應對美國做出「不對稱還擊」，就是「以我之長，擊敵之短，敵人怕什麼就打什麼，敵人甚麼地方軟，我們就發展什麼；美國最怕死人，擊沉美軍2艘航空母艦，死傷10000人，看美國怕不怕？」

▼羅援表示，大豆、汽車與飛機這三項是中國可與美國討價還價的籌碼。（圖／CFP）