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貿易戰拖累　陸12月製造業PMI降至49.4　摜破「榮枯線」

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▲▼面對中美貿易戰升級，在陸台商必須透過加速轉型升級、擴大內銷或轉移生產基地等策略因應。（圖／記者陳政錄攝）

▲中美貿易摩擦影響年底大陸製造業景氣表現。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今天公布年末兩大重要經濟數據，12月官方製造業採購經理指數（PMI）降至49.4，服務業PMI回升至53.8，呈一降一升趨勢，值得注意的是，前者不僅較上月下跌0.6個百分點，更為29個月以來，首次摜破50.0榮枯線大關，官方認為，這主要是受國際貿易摩擦加劇影響所致。

根據統計局公布數據，2018年12月份，大陸官方製造業PMI為49.4，比上月滑落0.6個百分點，更是2016年7月以來，首次低於50的臨界點，也就是代表景氣繁榮與否的「榮枯線」，顯示製造業景氣有所減弱。

另以企業規模來看，中、小型企業製造業PMI分別為48.4和48.6，均低於榮枯線1個百分點以上；分類指數則以原材料庫存、從業人員指數表現較差，分別為47.1、48.0。

▲中美貿易戰，正打得火熱。（圖／達志／示意圖）

▲中美貿易戰，正打得火熱。（圖／達志／示意圖）

對此統計局高級統計師趙慶河在解讀數據時坦言，國際貿易摩擦加劇，導致製造業景氣減弱。

他說，2018年，大陸製造業PMI均值為50.9，表明全年製造業總體保持增長，但近期受國際貿易摩擦加劇、全球經濟增長放緩等多重因素影響，我國製造業發展環境穩中有變，12月製造業PMI為49.4，比上月回落0.6個百分點，顯示景氣度有所減弱。

不過統計局也提到，以12月非製造業商業活動指述為53.8，較上月上升0.4個百分點來看，顯示近期非製造業擴張有所加快。

統計局指出，以鐵路運輸、航空運輸、餐飲、旅遊等行業業務活動預期指數提升幅度較大來看，表明隨著元旦春節的臨近，與居民消費、出遊密切相關行業的市場需求將逐步釋放，企業對近期市場預期普遍看好。

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關鍵字：中美貿易,中美貿易戰,統計局,經濟指數,PMI,榮枯線,臨界值

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