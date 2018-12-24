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陸首款全複合材料無人機　翼龍I-D衝天30min完成首飛

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▲▼翼龍I-D完成首飛任務。（圖／翻攝自大公網）

▲翼龍I-D完成首飛任務。（圖／翻攝自大公網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首款採用全複合材料的多用途無人機「翼龍I-D」23日在西部某機場完成首飛。翼龍系列無人機總設計師李屹東表示，翼龍I-D是大陸第一代改良型多用途無人機，可望在國際軍品外銷市場上與翼龍家族其它設備組成「高低配」，共同提升品牌影響力，「這款無人機除了價格水準適中外，能力水準也適中，可滿足更多國際客戶提出的客製化需求」。

綜合陸媒報導，「翼龍I-D」23日下午4時32分左右開始滑跑、加速，伴隨現場人們的歡呼聲直衝雲霄，最終飛行30分鐘圓滿完成首飛任務，不過測試的詳細細節和準確測試地點並未公布。據悉，翼龍I-D無人機以高解析光電吊艙（EO）和合成孔徑雷達（SAR）作為基本任務的載荷配置，可根據用戶需求加裝通信或電子偵察裝備。

翼龍I-D藉由最佳化氣動力佈局、換裝大功率發動機等改良，在起飛重量、耐航時間，升限，通訊、內部裝載和外掛能力等方面都比翼龍Ⅰ型更加優秀。可運用在情報獲取、監視、偵察、反恐、邊境巡邏、反走私等安全領域，也能在國土資源調查、管線網路巡線、災害監視與評估等民用方面發揮關鍵作用。

▲▼翼龍I-D完成首飛任務。（圖／翻攝自大公網）

升級後的翼龍I-D與基本型相比，翼展由14公尺增加到17.5公尺，最大飛行高度提高至7000公尺，載荷由100公斤增加到400公斤，這表示無人機可以加掛4枚炸彈或導彈。根據成都飛機設計研究所發布的消息，翼龍I-D可以攜帶BA-7空對地導彈、YZ-212激光制導炸彈、YZ-102A殺傷炸彈和50公斤LS-6微型製導炸彈。

除了掛載能力得到提升，偵察能力也得到升級。翼龍I-D配備的合成孔徑雷達能使無人機無視氣象條件，地形，以及自然光的限制，獲得任何地表物體的雷達圖像；目前大陸的合成孔徑雷達技術，已經可以讓雷達成像做到航拍照片的清晰度。

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關鍵字：翼龍I-D,無人機,翼龍,首飛,光電吊艙,合成孔徑雷達,軍武,大陸軍武

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