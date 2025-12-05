習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

記者任以芳／綜合報導

法國總統馬克宏今（5）日於四川都江堰與中國國家主席習近平進行非正式會晤，兩國元首在山水之間展開文明互鑒與國際議題交流，強調在全球不確定性升高下，中法將透過對話合作維護世界和平穩定，並推動全面戰略夥伴關係持續向前，並且就加強全球治理等議題發表5項聯合聲明。

中國國家主席習近平今5日在四川省成都市都江堰同法國總統馬克宏進行友好交流，為其本次國事訪問增添文化與外交意涵。初冬時節的都江堰山色蒼翠，馬克宏與夫人抵達時，受到習近平與彭麗媛熱情迎接。

習近平歡迎馬克龍來到「天府之國」，並回憶「去年你邀請我赴你的家鄉上比利牛斯省，相信你此行會進一步豐富對中國的認知。」

▲ 習近平同法國總統馬克龍在成都進行友好交流 。（圖／翻攝 新華社）

習近平在交流中介紹都江堰的歷史價值與文化內涵。他指出，都江堰是世界上唯一仍在運行的古代水利工程，是人類與自然相融共生的典型範例。其修建過程體現了中華民族自強不息、勇於開拓的精神，也展現因地制宜、順勢而為、治水利民的智慧。習近平表示，每次造訪都江堰，都能獲得治國理政的啟示。他強調，法蘭西民族同樣具有堅韌精神，中法兩國應比肩合作、相互理解與尊重。

馬克龍則表示，都江堰景色宜人、歷史深厚，兩千多年來造福人民，展示中國人的勤勞與智慧。他指出，法中兩國皆擁有悠久文明，人民對美好生活的追求具有共通性，兩國合作有助發展繁榮、造福社會。

兩國元首伉儷在懷古亭臨水品茗，就國際局勢與文明互鑒深入交流。習近平強調，民族復興既需物質文明積累，也需精神文明支撐，具有文化自信的民族方能立得住、行得遠。 中華文明具備連續性、創新性、統一性、包容性與和平性，是世界上唯一延續至今且以國家形態發展的文明。

▲ 習近平伉儷邀請馬克宏伉儷共進午餐，延續對國際與雙邊課題的交流 。（圖／翻攝 新華社）

習近平表示，中法作為東西方文明傑出代表，各自維持獨立自主精神，其根源在於深厚文化底蘊，建交更象徵兩大文明的交匯。面對變亂交織的國際環境，兩國應透過對話合作，為世界和平與發展作出更大貢獻。

馬克宏認為，當前國際局勢快速變化、不確定性增加，法方願與中方強化溝通協調，以對話方式解決衝突，共同維護全球穩定。

午間，習近平伉儷邀請馬克宏伉儷共進午餐，延續對國際與雙邊課題的交流。雙方一致同意保持密切聯繫，推動中法全面戰略夥伴關係持續向前。

訪問期間，雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表了聯合聲明。