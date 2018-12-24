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聯合國決定未來3年預算分攤比例：中國超越日本升至第二

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▲▼中國分攤常規預算的比例超越日本。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲中國分攤常規預算的比例超越日本。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

聯合國大會22日表決通過各成員國分攤常規預算的新比例決議案，分攤比例根據各國國民總收入（GNI）等決定，日本2016至2018年的分攤比例為9.68%，未來3年將降至8.56%；中國同期由7.92%大幅上升至12.01%，超越日本升至第二，反映兩國的經濟實力正出現差距，美國則依然位居第一，分攤比例為22%

綜合外媒報導，聯合國大會第五委員會（行政和預算）同意2019至2021年各成員國分攤預算的新比例，日本自上世紀80年代超越前蘇聯後一直穩居第二位，不過此次卻跌至第三，這可能會使日方在聯合國的話語權受到降低的風險，當局積極爭取加入安理會常任理事國的規劃也可能變得更艱辛。

另外，關於聯合國維和行動（PKO）預算分攤比例，負擔超過28%的華府要求比例下調到25%，不過受到各國反對而失敗；由於PKO預算中常任理事國需要額外提高負擔，中國於2016年早已超過日本位居第二。日本的分攤比例最高峰出現在2000年，當時達到到20.57%接近美國，不過近年卻持續下滑。

▼聯合國大會大樓與世界國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼聯合國大會大樓與世界國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，經常性預算將用來支付聯合國總部和世界各地的當地事務所人工費和活動經費，通常分攤比例高的國家將在人事和各種談判中獲得更大發言權。日本共同社指出，國內人士擔憂，分攤率下降可能會使政府在聯合國內的影響力降低，中國的分攤率明顯爬升也讓日本的國際社會外交更具危機感。

《產經新聞》則指出，日本幾乎每年都要主辦聯合國裁軍會議，2018年的會議則是19年來首次在核爆地廣島展開，政府需要充分利用這個機會，主動提出核裁軍問題，彰顯當局維持世界和平的形象並發揮領導作用；同時，在爭取成為常任理事國的關鍵時刻，日方需要與國際社會的進行「全面溝通」，獲取更多支持。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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