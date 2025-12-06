北市議員選戰／士北「一屆魔咒」區　綠打穩健牌維持提5席

▲北市2026北投士林爭取連任議員與新人挑戰表。（圖／AI製圖）



記者杜冠霖／台北報導

2026台北市議員選舉即將開打，其中，台北市第1選區（士林、北投）雖因人口數量比例減少1席議員。而民進黨在本區有5席空間，這次也預計提名5席，除現任議員外，另有前議員陳建銘、士林區後港里長紀建漢有意挑戰。而這區因競爭激烈，在地人士戲稱「一屆議員魔咒」最典型戰場，外界也關注，提名是否有變數。

2022年台北市議會61席議員，李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、王世堅、吳沛憶轉任立委，趙怡翔轉入國安會，許家蓓病逝，陳政忠因案入獄，出缺多達8人為歷屆之最。

台北市議會議員61席，過半需31席。國民黨2022年提名過半的32席，當選30席，後續無黨籍參選的曾獻瑩上任後回鍋國民黨，因此本屆國民黨單獨過半。民進黨部分，提28席當選21席，後續無黨籍參選的林亮君日前入黨。民眾黨部分，提8席選上4席。

士林北投選區應選12席，共有4席國民黨、5席民進黨、1席民眾黨、1席新黨、1席無黨籍，綠營現任5席議員林世宗、林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚、鍾佩玲都有意連任，另外，上次初選失利的紀政姪子、士林區後港里長紀建漢也有意參戰，目前已在部分地方掛出看板。除綠營外，另外無黨籍前議員陳建銘也開始穿背心跑行程，被認為對回鍋選議員一事仍有想法。

地方人士觀察，民進黨在士林北投就是5席空間，現任5席也算穩、沒有什麼負面新聞，應該就是六搶五或七搶五的格局，雖然紀建漢仍有在地方跑，但畢竟非新人也沒有加成，對選戰影響應該不大，不過上次初選陳慈慧是驚險過關，贏紀建漢不到一個百分點，是可能的變數，若通過初選應該「頭過身就過」，大選沒什麼問題。