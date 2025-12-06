　
政治

北市議員選戰／士北「一屆魔咒」區　綠打穩健牌維持提5席

▲▼北市2026北市北投士林市議員圖表。（圖／AI製圖）

▲北市2026北投士林爭取連任議員與新人挑戰表。（圖／AI製圖）

記者杜冠霖／台北報導

2026台北市議員選舉即將開打，其中，台北市第1選區（士林、北投）雖因人口數量比例減少1席議員。而民進黨在本區有5席空間，這次也預計提名5席，除現任議員外，另有前議員陳建銘、士林區後港里長紀建漢有意挑戰。而這區因競爭激烈，在地人士戲稱「一屆議員魔咒」最典型戰場，外界也關注，提名是否有變數。

2022年台北市議會61席議員，李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、王世堅、吳沛憶轉任立委，趙怡翔轉入國安會，許家蓓病逝，陳政忠因案入獄，出缺多達8人為歷屆之最。

台北市議會議員61席，過半需31席。國民黨2022年提名過半的32席，當選30席，後續無黨籍參選的曾獻瑩上任後回鍋國民黨，因此本屆國民黨單獨過半。民進黨部分，提28席當選21席，後續無黨籍參選的林亮君日前入黨。民眾黨部分，提8席選上4席。

士林北投選區應選12席，共有4席國民黨、5席民進黨、1席民眾黨、1席新黨、1席無黨籍，綠營現任5席議員林世宗、林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚、鍾佩玲都有意連任，另外，上次初選失利的紀政姪子、士林區後港里長紀建漢也有意參戰，目前已在部分地方掛出看板。除綠營外，另外無黨籍前議員陳建銘也開始穿背心跑行程，被認為對回鍋選議員一事仍有想法。

地方人士觀察，民進黨在士林北投就是5席空間，現任5席也算穩、沒有什麼負面新聞，應該就是六搶五或七搶五的格局，雖然紀建漢仍有在地方跑，但畢竟非新人也沒有加成，對選戰影響應該不大，不過上次初選陳慈慧是驚險過關，贏紀建漢不到一個百分點，是可能的變數，若通過初選應該「頭過身就過」，大選沒什麼問題。

更多新聞
更多新聞

港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

高市長綠營初選　媒體人分析：人人有機會

應曉薇之女「氣質女神」　傳接棒選議員

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　政委陳金德赴醫院關心

幕後／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

冬天兩太陽就不冷！柯文哲重回幕前小草嗨　挑撥柯黃謠言不攻自破

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

2026台北市議員選舉即將開打，台北市第2選區（內湖、南港）競爭激烈，泛綠營部分，基進黨秘書長吳欣岱預計參戰，在上屆議員選戰中，資深議員江志銘就因此落馬，而「吸票機」前立委高嘉瑜也幾乎確定回鍋議員選戰，此次港湖選戰將重演高嘉瑜、吳欣岱大戰，綠營預計維持提名4席，但各選將人人自危，深怕稍有不慎就意外落選。

台北議員士林北投選舉民進黨2026大選

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

