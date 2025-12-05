　
大陸 大陸焦點 特派現場

印媒觀察3天問「不休息？」　普丁笑回：到底誰在情報部門工作？

記者任以芳／綜合報導

受印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於12月4日至5日對印度進行2天國事訪問，這也是兩人繼8月底上合峰會後再次見面。普丁結束行程得知媒體觀察他三天，開玩笑對印媒說，「是誰在情報單位工作？是我還是你們？」

根據克里姆林宮官網4日發佈的影片顯示，普丁3日結束印媒專訪後，與印媒隨行團隊舉行單獨會談。會談期間，印度記者表示，「在採訪前三天一直在『觀察追蹤』你動向，非常認真工作，和我們總理一樣，你打算休息一下嗎？」

對此，普丁打趣回應，「誰在情報部門工作過？是我還是你們？你們觀察了我三天。」普式幽默逗得現場媒體都笑了。

▼ 普丁與印媒幽默對話 。（圖／翻攝 中國新聞社）

▲▼ 普丁與印媒幽默對話 。（圖／翻攝 中國新聞網）

▲▼ 應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於2025 12月4日至5日對印度進行國事訪問 。（圖／翻攝 The President of Russia ）

▲應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於2025 12月4日至5日對印度進行國事訪問 。（圖／翻攝 The President of Russia ）

根據外媒綜合報導，俄羅斯總統普丁於12月4日至5日對印度進行國事訪問，這也是烏克蘭危機升級以來普丁首次訪印。啟程前夕，普丁在莫斯科接受《今日印度》（India Today）及其旗下Aaj Tak新聞台專訪，談及印俄關係與能源合作時強調，兩國合作不會因外部壓力或短期政治波動而改變，並直指「某些勢力」試圖以設限方式削弱印度國際影響力。

在採訪中有印度媒體人關切，面對西方在石油議題上的施壓，印度承受壓力不小，印俄應如何共同面對制裁與阻力？普丁回應指出，俄印能源合作建立在互利基礎上，並未因國際局勢與烏克蘭衝突受損。他並暗指印度崛起讓某些力量感到不安，「這些勢力出於政治目的，試圖製造障礙，限制印度的影響力。」

普丁更以美俄核能合作做為例證。他說，「美國仍在向我們採購核燃料，用於其核電站，也是一種能源資源。」普丁反問，「如果美國有權利向俄羅斯採購燃料，為什麼印度不能享有同樣的權利呢？這值得深入探討。」

普丁還強調，俄方願意在相關議題上進行對話，包括與美國總統川普討論。「我們隨時準備就此展開討論，包括與川普總統進行商談。」他表示，印度不應因外部壓力而被剝奪正當合作權益，俄羅斯也將持續支持印方維護國家利益與國際地位。

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

