空警-600即將首飛！港媒：中國多款關鍵裝備2019年服役

▲解放軍空警-600。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

記者朱世凱／綜合報導

中國首款艦載預警機空警-600何時上艦一直是軍迷關注焦點，香港《南華早報》23日刊出一篇報導，題為「大筆投資後，中國下一代武器和裝備已準備就緒」，內容指出解放軍航母目前沒有艦載固定翼飛機為它提供電子預警和偵察能力，因此下一代預警機和空警-600可能很快就要首飛；另外，001A航母已進行三次海試，明年某個時候可能就會正式服役。

報導提到，中國一直對軍事現代化大力投資，在武器裝備方面持續取得進展，幾款有助提高解放軍實力的關鍵裝備可望2019服役或完成開發。重要軍備包含055型驅逐艦，這款艦艇從今年8月以來已進行數次海試，它的大小超過一般的驅逐艦，未來服役後將擔任航母戰鬥群的首要護衛。

接著是中國首艘國產航母001A，它是以遼寧艦為基礎打造的，並進行部分重大改良，包含升級雷達系統、一體化艦橋，特別是重新設計機庫等；接著是「巨浪-3」潛射彈道導彈，號稱射程至少長達1.2萬公里，還可搭載10枚分導式彈頭，代表解放軍擁有從沿海水下打到美國任何一處的能力。

▼002航母上的空警600與殲-15模型。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

095型核潛艇也是預計入列的榜單內，該潛艇將是解放軍航母打擊群的水下護衛，計畫共建8艘，美國國防部則在報告指出，095型核潛艇使用降噪技術，會比以網同類型的設備安靜許多，還可裝配更多武器；另外，FC-31 「鶻鷹」艦載機在2012年完成首飛後，也進行多次試飛和改良，預估未來一至兩年就可完成所有測試。分析人士表示，這種雙引擎中型戰機可能取代目前的殲-15，成為中國航母的下一代艦載機。

最後一項軍備則是「轟-20」戰略性隱形轟炸機，中國官媒曾在今年8月聲稱戰機取得重大進展，並且將納入殲-20戰機、運-20運輸機和直-20直升機行列，成為空軍的「20」系列新機，多名軍事專家表示，轟-20比空軍現役遠程戰略轟炸機轟-6K還要更加先進，「20」則意味著2020年左右服役。

▼轟-20可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」。（圖／翻攝自大陸網站）