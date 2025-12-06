白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌4日同框直播，是柯交保後首個公開活動，創下最高超過5.5萬人同時觀看的紀錄，再次展現柯文哲的人氣魅力。這次柯文哲一改9月來的低調作風，在鏡頭前大談時事政局掀起不少討論，柯、黃兩人臨場互動默契佳，也讓外界見縫插針的謠言不攻自破，「兩個太陽」不會相斥，還是會讓民眾黨更溫暖炙熱。

此次的直播黨內討論多時，主要考量柯文哲自交保後，支持者殷殷期盼能見到他健康復出的身影，因此幕僚不斷討論要以何種形式讓柯重回幕前。且近期綠營加大力道攻擊黃國昌，幾乎把黃的家庭都掀翻，可說是無止盡的追殺抹黑，這讓過來人身份的柯心有戚戚焉；加上民眾黨內也有不少爭執，柯都看在眼裡，選在此時站出來，也能穩住目前黨內外的局勢。

黨內人士透露，本來希望12月結辯完後，再透過影片方式露出，但隨著民眾黨的聲量在主流媒體愈趨邊緣化，綠媒的打壓力道更不斷增加，希望透過柯文哲站回幕前的機會，在可控制的範圍內，把民眾黨的角色、過去做了什麼以及未來的目標說清楚，才有了這次直播的構想。

但考量到柯文哲仍有官司纏身，12月又有重頭戲言詞辯論要登場，因此直播的內容、尺度、議題等，都要拿捏非常細緻。黨內人士指出，一開始便設定，在盡可能不涉及官司內容的狀況下，談論台灣國際現狀、社會對立分裂、甚至民眾黨在立院與軍購案的角色等。

黨內人士說，民眾黨有政黨生存的迫切性，面對台灣越來越險峻的政治環境，適度在可掌握的輿論平台去平衡、傳達，一方面是對外把民眾黨的角色說清楚，透過柯文哲重回幕前，也能凝聚支持者的信心。

此外，這次的直播，也有團結黨內、鞏固黃國昌領導地位的意味。黨內近期也受到外界「兩個太陽」話題的挑撥出現紛爭，考量民眾黨的處境，柯深明，黨內不是不能討論，但不能隨錯誤謠言起舞。從日前先釋出兩人同框自嘲兩個太陽的短片，到這次默契十足的直播，柯言談中不時提到「總是要承擔」、「未來你要處理」等，就是化解疑慮的最好證明。

事實上，柯文哲與黃國昌這兩位前後任主席的關係會被外界見縫插針，多少和兩人在2024年大選結束後，極少在幕前同台互動有關。透過直播，將柯文哲、黃國昌兩人的互動默契最真實的呈現，一搭一唱、相互補充，讓節目無冷場，外界對兩人關係的質疑也不攻自破，這也是柯、黃兩人堅持要直播的原因之一。

柯文哲身陷囹圄這一年來，支持者一路相隨、守候北所及北院外加油，柯都看在眼裡，4日直播時也說，因為有大家的支持才能被羈押禁見這麼久不垮掉，因此一直想跟支持者道謝。幕僚直言，讓柯在直播鏡頭前跟支持者互動，跟透過預錄影片，效果還有差。

據指出，黨內幕僚拋出直播構想時，柯文哲因為過去直播有不少負面經驗而一度遲疑，但幕僚再三溝通，加上黃國昌也認為沒問題，且把內容、討論腳本也有嚴謹討論，把風險降到最低。

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）