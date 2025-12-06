　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

▲▼柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌4日同框直播，是柯交保後首個公開活動，創下最高超過5.5萬人同時觀看的紀錄，再次展現柯文哲的人氣魅力。這次柯文哲一改9月來的低調作風，在鏡頭前大談時事政局掀起不少討論，柯、黃兩人臨場互動默契佳，也讓外界見縫插針的謠言不攻自破，「兩個太陽」不會相斥，還是會讓民眾黨更溫暖炙熱。

此次的直播黨內討論多時，主要考量柯文哲自交保後，支持者殷殷期盼能見到他健康復出的身影，因此幕僚不斷討論要以何種形式讓柯重回幕前。且近期綠營加大力道攻擊黃國昌，幾乎把黃的家庭都掀翻，可說是無止盡的追殺抹黑，這讓過來人身份的柯心有戚戚焉；加上民眾黨內也有不少爭執，柯都看在眼裡，選在此時站出來，也能穩住目前黨內外的局勢。

黨內人士透露，本來希望12月結辯完後，再透過影片方式露出，但隨著民眾黨的聲量在主流媒體愈趨邊緣化，綠媒的打壓力道更不斷增加，希望透過柯文哲站回幕前的機會，在可控制的範圍內，把民眾黨的角色、過去做了什麼以及未來的目標說清楚，才有了這次直播的構想。

但考量到柯文哲仍有官司纏身，12月又有重頭戲言詞辯論要登場，因此直播的內容、尺度、議題等，都要拿捏非常細緻。黨內人士指出，一開始便設定，在盡可能不涉及官司內容的狀況下，談論台灣國際現狀、社會對立分裂、甚至民眾黨在立院與軍購案的角色等。

黨內人士說，民眾黨有政黨生存的迫切性，面對台灣越來越險峻的政治環境，適度在可掌握的輿論平台去平衡、傳達，一方面是對外把民眾黨的角色說清楚，透過柯文哲重回幕前，也能凝聚支持者的信心。

此外，這次的直播，也有團結黨內、鞏固黃國昌領導地位的意味。黨內近期也受到外界「兩個太陽」話題的挑撥出現紛爭，考量民眾黨的處境，柯深明，黨內不是不能討論，但不能隨錯誤謠言起舞。從日前先釋出兩人同框自嘲兩個太陽的短片，到這次默契十足的直播，柯言談中不時提到「總是要承擔」、「未來你要處理」等，就是化解疑慮的最好證明。

事實上，柯文哲與黃國昌這兩位前後任主席的關係會被外界見縫插針，多少和兩人在2024年大選結束後，極少在幕前同台互動有關。透過直播，將柯文哲、黃國昌兩人的互動默契最真實的呈現，一搭一唱、相互補充，讓節目無冷場，外界對兩人關係的質疑也不攻自破，這也是柯、黃兩人堅持要直播的原因之一。

柯文哲身陷囹圄這一年來，支持者一路相隨、守候北所及北院外加油，柯都看在眼裡，4日直播時也說，因為有大家的支持才能被羈押禁見這麼久不垮掉，因此一直想跟支持者道謝。幕僚直言，讓柯在直播鏡頭前跟支持者互動，跟透過預錄影片，效果還有差。

據指出，黨內幕僚拋出直播構想時，柯文哲因為過去直播有不少負面經驗而一度遲疑，但幕僚再三溝通，加上黃國昌也認為沒問題，且把內容、討論腳本也有嚴謹討論，把風險降到最低。

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日韓調漲軍費
Joeman新女友被起底！29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻
白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破
女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘
應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵
宜蘭24歲警遭撞最新傷勢曝光　6大科團隊手術搶救
中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白營兩太陽／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

民進黨高雄市長初選「近年最激烈一戰」　媒體人分析：人人有機會

蕭美琴宜蘭行爆意外！24歲警遭撞「臟器外露」　總統府：祈願平安

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　政委陳金德赴醫院關心

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

全國測速器設備統計「落差709支」　警政署解釋：統計方式不同

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

白營兩太陽／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

民進黨高雄市長初選「近年最激烈一戰」　媒體人分析：人人有機會

蕭美琴宜蘭行爆意外！24歲警遭撞「臟器外露」　總統府：祈願平安

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　政委陳金德赴醫院關心

共軍又「聯合戰備警巡」擾台　19架次戰機逾越中線

全國測速器設備統計「落差709支」　警政署解釋：統計方式不同

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：一年後擬直接封殺

OpenAI傳下周更新GPT-5.2！　迎戰Gemini 3

台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

溫度過高停路肩！國10自小客燒成火球　32歲駕駛驚險逃劫

川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日本、南韓「調漲軍費」

威廉斯加盟大都會不搶終結者　若狄亞茲回歸願當佈局：這是最佳情況

白營兩太陽／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

美烏官員稱在建立安全框架上取得進展　將進行第三天會談

Netflix收購華納！2.25兆改寫電影版圖　影迷影響一次看

【愛到鴕斜】男扮鴕鳥靠近本尊秒被咬　網笑：是會動的尖嘴鉗

政治熱門新聞

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

高市長綠營初選　媒體人分析：人人有機會

應曉薇之女「氣質女神」　傳接棒選議員

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

員警執行副總統交管勤務遭撞命危　政委陳金德赴醫院關心

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

共軍又擾台　19架次戰機逾越中線

政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

更多熱門

相關新聞

政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）因亮眼外型被外界稱為小草女神，日前宣布有意參選台中市議員，政論節目4日卻拿有劉芩妤泳裝照的報導討論，女主持人先是表示「算是會吸引到很多豬哥票」、鍾年晃則說「連衣服都買不起，布料都買那麼少的」。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（5日）開轟，政論節目以帶有性暗示的詞彙、輕蔑訕笑的態度，去評論女性參政者私下穿著，這是台灣社會所允許的嗎？除了毫無底線的笑人、黑人，還有能力產出更好的腳本？

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

關鍵字：

民眾黨黃國昌柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面