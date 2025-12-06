北市議員選戰／首都戰引關注　藍拼過半野心大牽動藍白合、綠新人廝殺

▲台北市議會。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

2026九合一選舉，各界關注的首都議員選戰，藍綠白各有不同壓力。兼任國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽喊出國民黨要力拼單獨過半目標，成為市長蔣萬安連任的最大後盾，同時仍要顧及藍白合態勢；民眾黨明年少了母雞、柯文哲影響力也不若以往，連任之路、擴增席次都挑戰連連。民進黨雖沒有藍白瞻前顧後的憂慮，但早早開打的初選也炒得火熱，湧言會、英系、新系各有盤算，要設法提升在首都的影響力。

2022年台北市議會61席議員，李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、王世堅、吳沛憶轉任立委，趙怡翔轉入國安會，許家蓓病逝，陳政忠因案入獄，出缺多達8人為歷屆之最。

台北市議會議員61席，過半需31席。國民黨2022年提名過半的32席，當選30席，後續無黨籍參選的曾獻瑩當選後回鍋國民黨，因此本屆國民黨單獨過半。民進黨部分，提28席當選21席，後續無黨籍參選的林亮君日前入黨。民眾黨部分，提8席選上4席。

國民黨全力拼過半 藍白能否「合得漂亮」引關注

地方人士觀察，目前藍白合呈現「有方向但不明朗」的狀況，牽動各陣營地方組織經營。特別是國民黨的部分，因保障老將只有新人需要初選，在選區多了民眾黨這個變因的狀況下，藍營小雞大多相當緊張，也會看到白營參選人進到藍軍社團拜訪、接觸的狀況。

身兼市黨部主委的議長戴錫欽已多次強調，不管是台北市長蔣萬安連任或市議員的提名，都會在尊重藍白合大框架前提，提出合理席次，但把席次最大化、議會單獨過半助力蔣萬安，仍是首要目標。

但這也攸關到民眾黨能否進一步在北市拓展到各區都有候選人。民眾黨現任議員有4席，而國民黨本屆選後也單獨過半，藍白盤勢看似鐵板一塊，白營要如何突破？考驗新人對於選戰的毅力。

▲國民黨2026議員選舉目標仍是拼過半，力助蔣萬安施政。（圖／記者周宸亘攝）



少母雞、柯P影響力不在 民眾黨拚「4+2」舉步維艱

另一方面，2022年在柯文哲影響力正盛、黃珊珊擔當母雞的狀況下，民眾黨搶下4席議員成功組成黨團，成績不差但也不算好。如今來到連任關卡，首任拚連任向來被視爲一個「檻」，且上次選舉的有利因素2026全都不在，等於要全靠自己拼。少了母雞聚焦話題、辦大型造勢活動的奧援，此次要拼「4+2」的民眾黨難有樂觀本錢，需審慎因應。

▲台北市議會議長戴錫欽曾拜會立院民眾黨團，未來北市藍白合態勢發展值得關注。（圖／記者李毓康攝）



民進黨初選老少大亂鬥 地方看板被新人搶佔

由於各黨的選制不同，民進黨是老將新人一起初選，新人在未有服務口碑打底的狀況下，要快速博取知名度的方式不外乎就是掛看板。現階段距離正式選舉還有超過一年，但明顯可以感受到，地方的看板幾乎都被民進黨包下，特別是要爭取曝光的新人，都設法搶下醒目、搶眼的大型廣告版位。

黨內人士指出，以往民進黨初選程序約在3月中到4月底左右展開，且採全民調方式進行，在抽出縣市順序後接著擇日抽出選區，當日就會進行民調作業，因此事前的宣傳動作就格外重要，新人要設法讓選民有印象、提早認識，因此早早就要開始佈局地方的曝光。

至於派系發展部分，地方人士觀察，台北市大致上是呈現平均發展，主要大派系都有推出一定比例的新人。近年積極搶佔台北的湧言會，此次推出大安文山劉品妡、中正萬華康家瑋、松山信義郭凡等新人；新系維持各區都有議員席次的目標，也和馬郁雯等策略結盟；而在台北市黨員數多的英系，立委王世堅推出賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文等新人。