還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

▲ 5位評審小組成員名字與百度文庫「10000中國普通人名大全」前五個名字一致 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸湖北政府採購網近日公布的一份招標結果公告，引發網路熱議。有網友發現，竹溪縣住房和城鄉建設局一項機械設備租賃採購案的評審委員姓名，竟與百度文庫《10000中國普通人名大全》前五個人名完全一致，被質疑評審名單造假、程序失當，採購方甚至把責任歸給「小姑娘心急」。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，有網友3日指出，該項目公告第五項中所列評審小組成員張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕云，與百度文庫「10000中國普通人名大全」前五個名字一致

上網實際搜索比對，確認兩份名單相符，張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕云，五個名字一模一樣，讓人無法相信只是巧合！引發外界對招標透明度及審查程序真實性的質疑。

公告顯示，此次中標單位為竹溪創拓勞務有限公司，中標金額達3188萬元。事件曝光後，採購代理機構湖北潤土招投標代理有限公司及竹溪縣住建局，並未對評審名單來源與核查流程有明確說明。

報導追蹤，事後採購代理方人員表示，希望外界「諒解」。該人士稱，「現在各地方都是這樣，這些小姑娘們一時心急，才導致情況不符合情理」，其說法反映招標環節可能存在人為疏忽及監管漏洞。

目前，相關單位成立調查專班，立即叫停招標程序，後續將依據調查結果依法依規處理。有關部門強調，事件涉及公帑運用及招標程序公信力，需徹查事實、厘清責任。事件曝光後，網民紛紛要求官方強化招標流程監督，避免因人員疏失或敷衍操作損害制度信任。

▼ 湖北政府採購評審名單照搬百度人名大全「已終止招投標程序」。（圖／翻攝 百度）