大降溫要來了！強冷空氣直逼「大陸冷氣團」連凍4天　低溫探10度

▲下周六（13日）將迎來「大降溫」。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

入冬後最強冷空氣即將報到！天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，下周六到下下周二（13～16日）北方冷高壓南下，中層以上有槽線通過，將帶來一波強烈冷空氣，強度有機會直逼「大陸冷氣團等級」。夜間與清晨將是最冷時段，台北測站可降至14度，西半部空曠地區甚至可能下探10～12度，近山區同樣有10度上下的低溫，預估是入冬以來最強的一波。

在此之前，本周東北季風先上工。中央氣象署指出，明天（6日）冷空氣稍減弱，白天氣溫回升，各地高溫北部及東半部22～25度、中南部26～27度，但早晚仍偏涼，西半部局部地區因輻射冷卻，清晨溫度可能更低。周末（6、7日）水氣減少，除基隆北海岸與東半部外，各地多為晴到多雲，日夜溫差明顯，北部高溫可達23～27度，中南部回升至 25～29 度。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

下周一（8日）另一波東北季風再度增強，北部、東半部轉為濕冷，迎風面降雨增加；南台灣維持晴到多雲，但氣溫略下降。周二（9日）起高壓中心東移，迎風面仍有短暫雨，北海岸、大台北山區與宜蘭局部可能出現大雨。不過中南部大致多雲時晴。周三至周五（10～12日）東北季風減弱，各地回到晴到多雲，白天有暖意，北部高溫 25～29 度、中南部 27～30 度，但清晨輻射冷卻下仍要留意10度以上的日夜溫差。

真正的大降溫則落在下周六（13日）。薛皓天表示，屆時東北季風將再度強化，加上微弱鋒面快速通過，中部以北與東半部轉陰短暫雨，氣溫「明顯驟降」。下周日到下下周二（14～16日）冷空氣抵達高峰，各地乾冷，水氣減少，天氣轉為穩定晴朗，但清晨、夜間低溫將更下探，尤其西半部空曠地區恐見10度低溫，有感寒意直逼冷氣團等級。

氣象署提醒，未來一周氣溫震盪大，周末回暖、周一再變天，下周六起到下下周二為強冷空氣影響期，建議民眾注意保暖、加強禦寒，也需留意大台北山區及宜蘭下周初的局部大雨風險。