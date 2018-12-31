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金燦榮：美國通過貿易戰「擊敗」中國的機率為零

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▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮29日指出，「美國通過貿易戰『擊敗』中國的機率為零」；未來十年「中美關係肯定以競爭為主」，對於兩國關係發展，「一定要防範全面新冷戰和直接軍事衝突兩個威脅」。

根據《大公網》報導，金燦榮在「金磚國家智庫合作中方理事會年會暨首屆萬壽國際形勢研討會」上，分析中美貿易戰。他表示，「過去一年，美國把『大國競爭』作為主調，將自由貿易視為阻礙，通過貿易摩擦有意壓制中國和其他國家，引起國際機構擔心」，「如果這個問題不解決，未來十年世界經濟增長和貿易增長都會受損。」

「過去四十多年中美關係呈現競爭合作的結構，有時候合作甚至還多一些」。金燦榮表示，「從現在開始，未來十年中美關係肯定以競爭為主。」並預測，兩國在未來十年，可能會進入「七分競爭三分合作的新常態」，中美關係發展，得「防範全面新冷戰和直接軍事衝突兩個威脅。」

▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）

金燦榮指出，「中國擁有人類歷史上最大規模的工業化，製造業總產值和發電量2010年都超過美國」。過去幾百年的時間裡，美國先後壓制英國、德國、蘇聯、日本、歐盟；從研究中能發現，這五個「對手」，在製造業總量和發電量上，都沒有達到美國的水平，「中國則是唯一一個反超的」。

除了製造業總量、發電量超越美國之外，再加上政府「強有力的領導」，金燦榮說，「美國通過貿易戰『擊敗』中國的機率為零」。但前提是「中國要做好自己的事，既不過度自信也不過度自卑」。

金燦榮言談中積極提醒中國「不要過度自卑」，印證過去曾提及，「中國已不可能回到韜光養晦的基調，因為中國塊頭太大，物理上藏也藏不住，就算蹲下來也很高」等言論。

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關鍵字：中美貿易戰,金燦榮,新冷戰,軍事衝突,美國,人民大學

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