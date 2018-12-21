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越南漁民撈到解放軍魚雷　陸國防部：訓練時漂走的，沒針對誰

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▲▼解放軍魚雷漂到越南近海。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍魚雷漂到越南近海。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

越南中部富安省（Phu Yen）的漁民近日在外海撈到一枚刻有簡體中文字的魚雷，照片引起大陸民眾關注，許多人擔心海軍機密因此洩漏，不過大陸國防部21日表示，「魚雷可能是受海流影響漂到越方近海，這款設備只是一般訓練用的，沒有任何針對目標。」

大陸軍方指出，「我們注意到有關『越南富安省漁民撈到一枚中國魚雷』的信息，12月初，海軍曾在海南島東部附近海域組織海上訓練時丟失一枚魚雷，可能是受海流影響漂向越方近海。該魚雷僅為一般訓練用雷，沒有任何針對目標。」

綜合外媒報導，越南漁民在海上撈到魚雷後，隨即向越南邊防部隊呈報，交由越南第4區海軍處理並上傳照片到網路。由於魚雷外觀上出現「接通」、「斷開」的簡體漢字，初步判斷屬於解放軍海軍。

▼解放軍研發的魚6重型線導反潛／反艦多用途魚雷。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

解放軍研發的魚6重型線導反潛／反艦多用途魚雷。（圖／翻攝自大陸網站）

報導指出，這款漂走的魚雷可能是「魚6型」，它是目前解放軍的主流裝備之一，採用封閉式渦輪機作為動力系統，藉由燃燒煤氣來驅動，技術類似美國MK 48型魚雷；由於該類型魚雷全世界只有中國、美國、俄羅斯、英國、日本和瑞典共6國能製作，越南本身因為無軍事工業基礎，所以沒有能力拆解甚至仿製

過去大陸也曾傳出撿到一枚美國MK 48魚雷，拆解分析後即仿製出魚6；不過香港軍事分析家梁國樑說，即使越南沒有歸還魚6給中國，反而轉交美國、俄羅斯甚至是印度，影響也相當有限，因為目前解放軍已擁有更先進的魚8和魚10

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