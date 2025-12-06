北市議員選戰／藍士林北投布局4+1！新人初選激烈　白提學姊拚連任

▲前「地動刪瑤」召集人賴苡任宣布投入士林北投初選。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟、陳家祥／台北報導

台北市第1選區（士林、北投）應選12席，目前國民黨4席議員為張斯綱、林杏兒、汪志冰與陳重文。北市黨部主委戴錫欽指出，下屆至少提名4+1席，但涉賄選案的陳重文是否參選是變數之一。由於民眾黨已提名「學姊」黃瀞瑩爭取連任，新黨侯漢廷要拼三連任，相對壓縮國民黨新人空間。目前檯面上「地動刪瑤」召集人賴苡任、前議員林瑞圖之子林揚庭都宣布參選，另涉宏福案入獄的無黨籍前議員陳政忠，有意交棒給女兒前立委陳怡潔，政二代與新秀加入，讓戰局更為混亂。

現任士北議員國民黨4席、民進黨5席、民眾黨與新黨各1席，另1席則是涉及宏福建設股票等案已遭解除議員職務的陳政忠。地方人士分析，藍營除張斯綱、林杏兒、汪志冰競選連任外，有案在身的陳重文即便想參選，恐怕不會被黨提名，但外傳陳可能脫黨競選，也可能改推出妻子白惠萍或兒子接手參選。

▲有案在身的陳重文即便想參選，國民黨恐怕也不會提名 。（圖／記者黃宥寧攝）

戴錫欽表示，若陳重文堅持要選，國民黨就會提4+1席，等同提名新人只有一席空間，又或是陳重文經溝通後答應不選，那國民黨就會提3+2席。

戴錫欽說，連任的議員或是新人，每次參選都是新的挑戰，但國民黨慣例是保障現任，提名過程也會非常謹慎，既然提名了，務必讓所有被提名人順利當選。每個人有他的強項和弱項，如何補強自己在選民心中的印象，得到最好的結果，黨部會跟議員們共同努力。

國民黨目前有3位新人有意投入黨內初選，包括「地動刪瑤」罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任、前台北市議員林瑞圖之子林揚庭已宣布參選，台北花卉公司副董黃子哲也考慮捲土重來，另上屆連任失利的無黨籍前議員楊靜宇目前已加入國民黨，但因可能要跟新人一起初選尚在考慮。距離選舉還有一年時間，藍營內部競爭卻早已暗潮洶湧，倘若這幾人紛紛明確表態、或有更多人跳出來，國民黨內初選勢必掀起一番腥風血雨，傳出若最終走到初選，林揚庭及楊靜宇傳出都將脫黨參選，更會將讓原本就激烈的選情再添話題。

民眾黨部分，2022年議員同時提名黃瀞瑩、陳思宇，最終黃拿下選區第一高票的2萬9270票。考量當時前主席柯文哲的影響力正盛，如今遭司法重擊，民眾黨明年甚至要面臨沒母雞的選戰，加上首屆議員拚連任向來被認為是最艱難的「檻」，因此2026年選舉仍不容鬆懈。

黃瀞瑩表示，目前選區對手以接班人居多，雖然要經過初選、還需一陣子才會底定，但大家實力強、家底厚，選情仍無樂觀的本錢。她指出，柯文哲的官司讓小草支持者投票意向堅定，加上這幾年累積的服務案，接觸到很多不同的選民族群，會審慎面對明年的連任挑戰。

▲黃瀞瑩拚連任。（圖／記者湯興漢攝）

另外，新黨侯漢廷要拚三屆連任，「十連霸」資深無黨籍前議員陳政忠有意交棒給女兒、前立委陳怡潔，陳怡潔勤跑地方行程，地方評估至少能轉移父親6至7成選票，不過陳政忠歷來都以無黨參選，對藍綠席次影響不大。

▼北市2026北投士林議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）