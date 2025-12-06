中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面曝

▲中山站驚傳有男子連抓8女屁股。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台北中山區5日晚間爆出一起連環性騷擾事件，多名網友在社群Threads發文指出，一名男子竟在捷運中山站外接連「抓」了至少5到8名女性臀部，手法粗暴、行徑猖狂。多名被害者與路人當場察覺異狀，大喊「有變態！」，現場女子紛紛站出來指認，最後在路人合力圍住下，順利通報警方，將男子留在現場逮捕。

一名女網友表示，事發時她與朋友正準備回家，穿過人群時朋友突然驚呼「屁股被掐」，她抬頭環顧四周，竟陸續聽到其他女性也喊遇到變態。她看到一名男子神情慌張想逃跑，立刻大聲喝止，附近的女生與路人也接連站出來指控他的行為。當下至少有7名女子在場指認，甚至有人拍到犯案畫面。

另一名男網友則表示，他親眼目擊該名男子在中山捷運站外，短時間內連續捏了5至8位女性的臀部，還假裝無辜否認，但現場至少5、6名受害者或目擊者都拍到證據。他強調，大家的勇敢指認是關鍵，「如果不站出來，根本不知道他還會再害多少人」。

事後，多名網友也留言表示自己曾在同區域遇過疑似同一名男子偷拍或騷擾，「毫無悔意的臉，看了好氣」、「他7月就在中山站偷拍女性」、「長得太有印象，一直拿著手機假裝拍風景」。也有受害者透露當下被嚇到不敢反應，感謝這次有民眾挺身而出，「那個抓住他的男生太帥了！」、「光頭哥超正義」。不少人怒批嫌犯惡行累犯可能性高，希望警方調閱監視器釐清更多受害者。