　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面曝

▲中山站驚傳有男子連抓8女屁股。（圖／翻攝自Threads）

▲中山站驚傳有男子連抓8女屁股。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

台北中山區5日晚間爆出一起連環性騷擾事件，多名網友在社群Threads發文指出，一名男子竟在捷運中山站外接連「抓」了至少5到8名女性臀部，手法粗暴、行徑猖狂。多名被害者與路人當場察覺異狀，大喊「有變態！」，現場女子紛紛站出來指認，最後在路人合力圍住下，順利通報警方，將男子留在現場逮捕。

一名女網友表示，事發時她與朋友正準備回家，穿過人群時朋友突然驚呼「屁股被掐」，她抬頭環顧四周，竟陸續聽到其他女性也喊遇到變態。她看到一名男子神情慌張想逃跑，立刻大聲喝止，附近的女生與路人也接連站出來指控他的行為。當下至少有7名女子在場指認，甚至有人拍到犯案畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

另一名男網友則表示，他親眼目擊該名男子在中山捷運站外，短時間內連續捏了5至8位女性的臀部，還假裝無辜否認，但現場至少5、6名受害者或目擊者都拍到證據。他強調，大家的勇敢指認是關鍵，「如果不站出來，根本不知道他還會再害多少人」。

在 Threads 查看

事後，多名網友也留言表示自己曾在同區域遇過疑似同一名男子偷拍或騷擾，「毫無悔意的臉，看了好氣」、「他7月就在中山站偷拍女性」、「長得太有印象，一直拿著手機假裝拍風景」。也有受害者透露當下被嚇到不敢反應，感謝這次有民眾挺身而出，「那個抓住他的男生太帥了！」、「光頭哥超正義」。不少人怒批嫌犯惡行累犯可能性高，希望警方調閱監視器釐清更多受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉品言曝光產房畫面！　聽女兒哭聲瞬間淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文：會讓壞人得到懲罰

中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面曝

不只洗碗！洗碗精「暗藏除菌密技」曝光　砧板海綿都受用

大降溫要來了！強冷空氣直逼「大陸冷氣團」連凍4天　低溫探10度

北市攔下1.1萬公斤「農藥超標蔬果」！台灣人最愛3品項全中招

2025台灣10大熱門Podcast！《禎甄要chat內》、《唐陽雞酒屋》用聽學知識

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教「3種方式」排毒：能降低負擔

他買1000元交換禮物「小到看不清楚」　萬人喊愛死：增值又實用

手被砍癱軟名醫妙手救回！他狂掃10座撞球冠軍　最愛按快門拍照

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局要調影像通聯「查SOP」

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP282】黃百韜「救火生涯」跨省鬥粟裕　「最優參謀長」認為「上兵伐謀」最重要

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文：會讓壞人得到懲罰

中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面曝

不只洗碗！洗碗精「暗藏除菌密技」曝光　砧板海綿都受用

大降溫要來了！強冷空氣直逼「大陸冷氣團」連凍4天　低溫探10度

北市攔下1.1萬公斤「農藥超標蔬果」！台灣人最愛3品項全中招

2025台灣10大熱門Podcast！《禎甄要chat內》、《唐陽雞酒屋》用聽學知識

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教「3種方式」排毒：能降低負擔

他買1000元交換禮物「小到看不清楚」　萬人喊愛死：增值又實用

手被砍癱軟名醫妙手救回！他狂掃10座撞球冠軍　最愛按快門拍照

台鐵貨物列車撞死調車員　鐵道局要調影像通聯「查SOP」

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文：會讓壞人得到懲罰

Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

李安後第一人！台片《左撇子女孩》殺進「國家評論協會獎」　李奧納多強勢封帝

中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面曝

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

桃園神社「跨年元旦活動」　馬年福錢免費領、逛屋台市集

【氣到快說人話】出門前忘記餵柴柴　牠餓到站在門口罵XD

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

公開「詐騙排行榜」小紅書沒在前8

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

她曝「出國前必剪指甲」　一票人曝原因：很重要

董座毆打運將！PAZZO總監道歉

即／鯛魚排藥檢烏龍6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

有20萬粉！他喊同意「TikTok禁一禁」

更多熱門

相關新聞

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

台南市交通局以「公共運輸新紀元　交通建設向前行」作為2025年施政主軸，今年在軌道、轉運、停車與智慧運輸等面向同步發力，交出一份兼顧短中長期的成績單，交通局強調，未來將以捷運與鐵路為骨幹、公車與小黃公車為輔、YouBike 及電動車充電網為補強，朝向「友善、永續、智慧」的城市運輸網路邁進。

屏警辦防性騷講座　強化同仁界線意識

屏警辦防性騷講座　強化同仁界線意識

《角頭》女星揭性騷案！　突PO法院背影照

《角頭》女星揭性騷案！　突PO法院背影照

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」！網：本斥但大

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」！網：本斥但大

關鍵字：

性騷擾中山站捷運逮捕女性安全

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

全台第3家「島語」12/29開幕

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Netflix證實「2.25兆收購華納」

主唱爆劈腿成性「性愛片外流」

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP282】黃百韜「救火生涯」跨省鬥粟裕　「最優參謀長」認為「上兵伐謀」最重要

【譚兵讀武EP282】黃百韜「救火生涯」跨省鬥粟裕　「最優參謀長」認為「上兵伐謀」最重要

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面