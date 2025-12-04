高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

日本首相高市早苗昨（3）日在參議院對《中日聯合聲明》中，大陸表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場給予「理解與尊重」，冀緩和中日緊張關係。對此，大陸官方仍不買單，大陸外交部發言人林劍表示，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？」

據了解，1972年的《中日聯合聲明》，也就是中華人民共和國與日本的「建交公報」，其中，大陸重申「台灣是中國的一部分」，而日本政府充分理解和尊重此一立場。

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

而高市早苗在3日參議院上指出，日本政府對台灣問題的立場「並未改變」，將持續依循1972年《中日聯合聲明》的既定方針，「日本理解並尊重中方在該聲明中表達的台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分立場。」

對此，林劍表示，高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

林劍指出，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍提到，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。

林劍強調，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。」