　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗昨（3）日在參議院對《中日聯合聲明》中，大陸表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場給予「理解與尊重」，冀緩和中日緊張關係。對此，大陸官方仍不買單，大陸外交部發言人林劍表示，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？」

據了解，1972年的《中日聯合聲明》，也就是中華人民共和國與日本的「建交公報」，其中，大陸重申「台灣是中國的一部分」，而日本政府充分理解和尊重此一立場。

▲▼ 日本首相高市早苗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

而高市早苗在3日參議院上指出，日本政府對台灣問題的立場「並未改變」，將持續依循1972年《中日聯合聲明》的既定方針，「日本理解並尊重中方在該聲明中表達的台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分立場。」

對此，林劍表示，高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

林劍指出，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍提到，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。

林劍強調，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海峽情兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

對岸遣送詐騙犯通知太慢　陸委會籲互相尊重：雖不滿意讓人先回國

新疆發生規模6.0強震　震感波及烏魯木齊等10餘城

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

習近平與馬克宏會談　見證簽署核能等多項合作文件

陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

越南前空姐與陸籍男友以暗號賣淫　女服務員名字大小寫藏涉黃服務

宏福苑7棟樓搜索完畢　已致159人遇難！各棟罹難人數曝

四度訪華重點？馬克宏抵京後發文　與中方討論世界迫切解決的議題

2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

海峽情兩岸原創音樂交流　台創作者155人參與熱度大幅提升

對岸遣送詐騙犯通知太慢　陸委會籲互相尊重：雖不滿意讓人先回國

新疆發生規模6.0強震　震感波及烏魯木齊等10餘城

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

習近平與馬克宏會談　見證簽署核能等多項合作文件

陸90後10億身家投資人公開徵婚　自稱「戀愛腦」立志超越巴菲特

越南前空姐與陸籍男友以暗號賣淫　女服務員名字大小寫藏涉黃服務

宏福苑7棟樓搜索完畢　已致159人遇難！各棟罹難人數曝

四度訪華重點？馬克宏抵京後發文　與中方討論世界迫切解決的議題

2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

大陸熱門新聞

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

江蘇一對夫妻生出金髮碧眼寶寶 三代都是中國人讓家屬詫異

我國有望與宏都拉斯重新建交　中方酸：絕路一條

越南空姐與陸籍男友自創「暗號」涉黃

陸中學推「作業熔斷機制」　保障學生睡眠需求

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

罕見奇觀！他拍下老君山「仙氣罩頂」

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」...母崩潰發聲

「一國兩制」是不可碰觸紅線　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

日台交流協會長：有人試圖以武力單方改變現狀　台灣是日本重要友人

日台交流協會長：有人試圖以武力單方改變現狀　台灣是日本重要友人

日中關係緊張，日本台灣交流協會長隅修三今（4日）於「第49屆台日經濟貿易會議」指出，現在國際環境動盪不安，前途發展情勢難測。國際貿易體系面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力或威脅的手段，單方面來改變現狀。在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴友人，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀，並且具有密切的經貿關係和人員交流來往。

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

韓國電子入境卡寫「中國台灣」　綠委完全不能接受

韓國電子入境卡寫「中國台灣」　綠委完全不能接受

高市早苗「理解尊重」中國立場！Cheap翻譯

高市早苗「理解尊重」中國立場！Cheap翻譯

日歌手演唱遭中斷！「吃虧的不是日本」陸網怒自己人

日歌手演唱遭中斷！「吃虧的不是日本」陸網怒自己人

關鍵字：

中日關係台灣高市早苗外交1972建交公報聲明

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面