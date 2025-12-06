南投2地點首次目擊黑熊出沒！鄰近露營區　林保署籲提高警覺

記者高堂堯、黃翊婷／南投報導

林業及自然保育署南投分署12月4日及5日分別接獲南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民通報，表示在2日、3日目擊黑熊。南投分署提醒，這2處地點都是首次接獲民眾通報目擊黑熊，現階段已經啟動相關監測及預防工作。

▲南投有民眾目擊黑熊出沒。（圖／記者高堂堯翻攝，下同。）

南投分署表示，今年11月9日在馬列霸部落進行宣導活動時，居民曾反應9月中旬在南豐村一帶目擊到黑熊，於是立刻派員前往現場架設紅外線自動照相機監測，但相機還未拍到黑熊，12月4日就有南豐村村民通報，2日晚間巡視水管路時發現對岸山壁有一隻台灣黑熊，目擊地點海拔高度為1025公尺，黑熊見到人便立即往邊坡跑離。

由於該地點鄰近茶園，距離350公尺處還有一處露營區，南投分署已聯繫營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除，同時也呼籲民眾近期減少夜間外出，妥善保存食物及廚餘，以免引來黑熊。

沒想到隔日（12月5日）南投分署接獲台中分署通報，南投縣仁愛鄉翠巒部落也有民眾在3日上午於北港溪上游目擊一隻台灣黑熊，該地點海拔1731公尺，附近有許多茶園，台中分署梨山工作站及南投分署埔里工作站，均已連繫當地村長，提醒防範黑熊的注意事項。

此外，埔里工作站人員今日（6日）將前往現場提供村民熊鈴、防熊噴霧等物品，同時規劃相關黑熊監測作業。

南投分署呼籲，如果民眾在山區遇見黑熊，請保持冷靜與距離，避免過於靠近或追逐拍照，切勿隨意棄置食物；登山者也應該結伴同行，並攜帶熊鈴、防熊噴霧或可以發出聲響的器具，若目擊黑熊出沒、黑熊入侵或黑熊遭誤捕受困等事情，可以撥打1999或0800-000-930通報。