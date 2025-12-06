只是座位比較大？「商務艙有什麼優勢」網1原因甘願多花：真的爽

▲出國會搭經濟艙還是商務艙？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人出國時，都會糾結「商務艙到底值不值得？」尤其看到票價有所差距，更讓人思考舒適度是否真的能抵過荷包的痛。近日就有一名網友直言，與其搭商務艙，不如把差價拿去住五星級飯店，大家覺得商務艙有什麼優勢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「商務艙的優勢到底是什麼」為題發文表示，商務艙不過就是座位大一點，餐點仍是「冷凍加熱食品」，是能多爽？就算是頭等艙，充其量給一張床。

因此原PO認為，即便是長程航班，也不過能爽十幾個小時而已，如果選擇搭經濟艙，再把和商務艙的價差拿去住五星級飯店，說不定吃到吐都還有得找，商務艙到底有什麼優勢？

▲網友分享搭乘經驗。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舒服最重要」、「可以躺著睡就差很多」、「躺著睡爽啊，怎麼了」、「沒差多少錢，舒服一點不行嗎」、「躺著睡超爽der」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」、「躺著睡，起來根本沒時差」、「能躺著飛真的很爽，試過就知道」。

也有網友表示，「你年齡到了自然就會懂了」、「有VIP室、不用排隊，又把你當人看」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」、「能搭得起的，這些錢都是零頭」、「貴賓是跟飛機上餐點又不同」、「怎麼會以為商務艙會省錢住便宜旅館」、「你坐坐看就知道了啊，經濟艙長途真的崩潰」。