生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只是座位比較大？「商務艙有什麼優勢」網1原因甘願多花：真的爽

▲▼商務艙,飛機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲出國會搭經濟艙還是商務艙？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人出國時，都會糾結「商務艙到底值不值得？」尤其看到票價有所差距，更讓人思考舒適度是否真的能抵過荷包的痛。近日就有一名網友直言，與其搭商務艙，不如把差價拿去住五星級飯店，大家覺得商務艙有什麼優勢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「商務艙的優勢到底是什麼」為題發文表示，商務艙不過就是座位大一點，餐點仍是「冷凍加熱食品」，是能多爽？就算是頭等艙，充其量給一張床。

因此原PO認為，即便是長程航班，也不過能爽十幾個小時而已，如果選擇搭經濟艙，再把和商務艙的價差拿去住五星級飯店，說不定吃到吐都還有得找，商務艙到底有什麼優勢？

▲▼飛機,機艙,座位,經濟艙,商務艙,頭等艙。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲網友分享搭乘經驗。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舒服最重要」、「可以躺著睡就差很多」、「躺著睡爽啊，怎麼了」、「沒差多少錢，舒服一點不行嗎」、「躺著睡超爽der」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」、「躺著睡，起來根本沒時差」、「能躺著飛真的很爽，試過就知道」。

也有網友表示，「你年齡到了自然就會懂了」、「有VIP室、不用排隊，又把你當人看」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」、「能搭得起的，這些錢都是零頭」、「貴賓是跟飛機上餐點又不同」、「怎麼會以為商務艙會省錢住便宜旅館」、「你坐坐看就知道了啊，經濟艙長途真的崩潰」。

12/04 全台詐欺最新數據

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

一起出國！男友獨自「升級商務艙」她心寒

一起出國！男友獨自「升級商務艙」她心寒

大部分的人買機票都是選經濟艙，有女網友表示，男友曾問過一次要不要一起升級到商務艙，她因為價格婉拒，沒想到後來男友自己升級，讓她很錯愕，「不是因為我沒坐到商務艙，而是那一刻我突然覺得，我們的距離被拉開了」。貼文一出引發討論。

早餐店聽到建中生「滿口股票」　他驚呆

早餐店聽到建中生「滿口股票」　他驚呆

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

買機票「升等商務艙」比較省　一票撿過大讚

買機票「升等商務艙」比較省　一票撿過大讚

