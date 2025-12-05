陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘　開百萬年薪及60天帶薪價吸頂尖人才

▲胖東來超市。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖百貨企業「胖東來」再次祭出高福利招聘啟示，招聘需求為全球頂尖專業人才，開出百萬元（人民幣，下同）以上年薪並提供至少60天帶薪假，且不設國籍限制。據了解，胖東來才公開招募中英翻譯助理不久，部分應徵者已進入面試階段。外界分析，此舉是為凸顯其改革人才制度、強化國際化佈局的企圖。

《深港在線》報導，2月5日，胖東來發文招聘專業領域頂尖人才，該招聘啟示有中文和英文兩版，據招聘信息顯示，時間為長期招聘，年齡需在50週歲以下，男女不限，國籍不限，年薪不低於100萬，帶薪休假不低於60天。

胖東來此次招聘刊出後，隨即在網路掀起熱議，因其不設國籍、年齡上限高達50歲，加上百萬年薪，被不少網友形容是「突破傳統人力市場框架」。

除高薪職位外，該公司數日前也刊登招募2名女性中英翻譯助理，年薪從50萬元起跳，用於協助國際專家交流與企業文化深化。

一名已參與翻譯助理線上面試的應徵者透露，面試採取線上模式，過程禁止錄製螢幕與截圖，但整體氛圍良好。胖東來在公告中強調，翻譯助理的角色除語言轉譯外，還要負責協助學習國際文化與方法論，推動企業人文與幸福感提升。

據了解，此翻譯助理職缺的條件門檻非常高，包括，第一學歷需為QS前50院校，主修翻譯、英語、國際交流等相關領域，並具備海外留學或工作經驗；英語能力須達「精通」(Proficient) 或「母語等級」，熟悉跨文化表達及專業術語；需具備優秀口筆譯能力，能處理專業文獻與正式場合溝通。

此外，該職位限定40歲以下女性，年薪不低於50萬元並享至少60天帶薪假，實際待遇可再依能力面議。