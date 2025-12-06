　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女網友A前年10月間因為房間出現蟑螂，情急之下上網PO文請朋友來打蟑螂，並承諾支付500元，沒想到阿強（化名）到場後，竟趁機偷拍她放在床上的私密貼身衣物，還將照片傳給女性友人B觀看，甚至說出「她這樣是不是在色誘我」等話，她覺得受到性騷擾，憤而決定對阿強提告求償20萬元。法官日前審理之後，判阿強應賠償A女12萬元。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲A女不滿遭到阿強偷拍，於是對阿強提告求償20萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，2023年10月因為房間出現蟑螂，情急之下上網PO文請朋友來處理，她表明會給予500元報酬，但阿強到場之後，竟趁機用手機偷拍她放在床上的內褲，還將照片展示給B女及其他友人觀看，並說出「你看這個女生（對）我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等具有侮辱性及性意涵的言論，經過B女轉述，她才知道這件事情，而且感到非常生氣、噁心，自認受到性騷擾，因而決定對阿強提告求償20萬元。

阿強雖然承認有拍照，但否認曾將照片展示給朋友觀看，也沒有說出上述爭議言論；他辯稱，退一步而言，就算他有說那些話，也不是直接對A女說的，言論更未廣為傳播，應當不算性騷擾，難認A女的名譽權有受到侵害。不過，阿強在接受警詢時，坦承照片是在未經A女同意之下拍攝的，也承認有把照片拿給朋友看，言詞自相矛盾。

B女則證稱，這件事情阿強除了對她講，還曾在朋友的車上追問另外2名男性友人，「是吧，這個女生是在色誘我吧？」此外，A女、B女及阿強曾相約談判此事，在錄音證據中，阿強坦承有說出「她這樣是不是在色誘我」等言論，內容與B女的證詞大致相符。

法官認為，由於阿強並非直接對A女說出那些爭議言論，不符合性騷擾要件，但他未經同意偷拍A女的房間，還將照片展示給友人觀看，確實已經侵害到A女的隱私權，最終判他應賠償A女12萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛「恍神撞4車」1死7傷

24歲警遭撞臟器外露「爸爸是退休警」！心痛問：休假還要貼班？

24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手

快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

快訊／24歲警執行副總統交管勤務　遭廂型車猛撞「臟器外露」命危

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛「恍神撞4車」1死7傷

24歲警遭撞臟器外露「爸爸是退休警」！心痛問：休假還要貼班？

24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手

快訊／聖石金業吸金詐騙董娘只是小咖　通緝犯哥操盤被裁定還監

快訊／24歲警執行副總統交管勤務　遭廂型車猛撞「臟器外露」命危

快訊／國3北上嚴重車禍！4車連環撞「1車被擠扁」　1人受困無生命跡象

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

上妝養膚是趨勢！10款專櫃＋開架妝前乳推薦　潤色自然單擦就像上濾鏡

陸配錢麗離台了！　「宣揚武統挺中共執政」被廢止依親居留

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

Joeman新女友被起底！29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

通膨數據符合降息預期！美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

一票演員被罵哭！金牌國手發飆吼「拳擊不是表演」　地獄特訓內幕曝

一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

川普獲國際足球總會和平獎　表揚團結貢獻

AI教父：Google正超越OpenAI　押寶Google會贏

楊祐寧5歲愛女迷《獵魔女團》 他露腹肌問：像不像Saja Boys

社會熱門新聞

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

24歲警遭廂型車撞擊命危！肇事畫面曝

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

天道盟主「鐵霸」涉幫PAZZO董座打運將　80萬交保

「鐵霸」疑為藏鏡人　派打手助PAZZO董座毆運將

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」

獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：全是謊話

更多熱門

相關新聞

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

台北中山區5日晚間爆出一起連環性騷擾事件，多名網友在社群Threads發文指出，一名男子竟在捷運中山站外接連「抓」了至少5到8名女性臀部，手法粗暴、行徑猖狂。多名被害者與路人當場察覺異狀，大喊「有變態！」，現場女子紛紛站出來指認，最後在路人合力圍住下，順利通報警方，將男子留在現場逮捕。

屏警辦防性騷講座　強化同仁界線意識

屏警辦防性騷講座　強化同仁界線意識

《角頭》女星揭性騷案！　突PO法院背影照

《角頭》女星揭性騷案！　突PO法院背影照

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

關鍵字：

性騷擾偷拍

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Netflix證實「2.25兆收購華納」

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面