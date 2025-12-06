女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女網友A前年10月間因為房間出現蟑螂，情急之下上網PO文請朋友來打蟑螂，並承諾支付500元，沒想到阿強（化名）到場後，竟趁機偷拍她放在床上的私密貼身衣物，還將照片傳給女性友人B觀看，甚至說出「她這樣是不是在色誘我」等話，她覺得受到性騷擾，憤而決定對阿強提告求償20萬元。法官日前審理之後，判阿強應賠償A女12萬元。

▲A女不滿遭到阿強偷拍，於是對阿強提告求償20萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，2023年10月因為房間出現蟑螂，情急之下上網PO文請朋友來處理，她表明會給予500元報酬，但阿強到場之後，竟趁機用手機偷拍她放在床上的內褲，還將照片展示給B女及其他友人觀看，並說出「你看這個女生（對）我有意思」、「她這樣是不是在色誘我」等具有侮辱性及性意涵的言論，經過B女轉述，她才知道這件事情，而且感到非常生氣、噁心，自認受到性騷擾，因而決定對阿強提告求償20萬元。

阿強雖然承認有拍照，但否認曾將照片展示給朋友觀看，也沒有說出上述爭議言論；他辯稱，退一步而言，就算他有說那些話，也不是直接對A女說的，言論更未廣為傳播，應當不算性騷擾，難認A女的名譽權有受到侵害。不過，阿強在接受警詢時，坦承照片是在未經A女同意之下拍攝的，也承認有把照片拿給朋友看，言詞自相矛盾。

B女則證稱，這件事情阿強除了對她講，還曾在朋友的車上追問另外2名男性友人，「是吧，這個女生是在色誘我吧？」此外，A女、B女及阿強曾相約談判此事，在錄音證據中，阿強坦承有說出「她這樣是不是在色誘我」等言論，內容與B女的證詞大致相符。

法官認為，由於阿強並非直接對A女說出那些爭議言論，不符合性騷擾要件，但他未經同意偷拍A女的房間，還將照片展示給友人觀看，確實已經侵害到A女的隱私權，最終判他應賠償A女12萬元較為適當，全案仍可上訴。

