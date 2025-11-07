陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車廠小鵬汽車日前展示了其研發的女性型態機器人IRON，逼真的「貓步」受到大量關注，但也被質疑內部其實藏了真人。為了回應外界的質疑，小鵬汽車的創辦人何小鵬6日再次展示IRON，並請團隊成員現場剪開腿部覆蓋的布料，展示內部機械結構。

▼團隊成員現場剪開女機器人腿部的布料。（圖／翻攝微博）



何小鵬在舞台上一度哽咽，他表示，發表會結束之後，網路上有很多人質疑IRON裡面藏了一個真人，他們的團隊非常委屈，一整夜都沒睡，他自己也沒睡好。

何小鵬說，必須證明IRON機器人是真正的機器人，讓他感到很心酸，竟然要跟別人證明「機器人自己的確不是真人」，也讓他想到一部電影《讓子彈飛》，為了證明只吃一碗粉，是需要剖開肚子的。

何小鵬還說，「如果機器人有了自我的意識了，他會怎麼思考跟反應？」

何小鵬提到，「此前我們沒有在機器人通電狀態下剪開過『皮膚和肌肉』，在最後一個小時，我們決定這樣做，希望這是最後一次證明機器人是它自己。」

隨後，機器人再次以「貓步」走上舞台，並由團隊成員拿出剪刀，現場將機器人腿部的布料剪下，露出內部的金屬結構。何小鵬也強調，「我們沒有能力打消所有的質疑，唯一能做的，繼續奔跑。」