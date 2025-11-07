　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車廠小鵬汽車日前展示了其研發的女性型態機器人IRON，逼真的「貓步」受到大量關注，但也被質疑內部其實藏了真人。為了回應外界的質疑，小鵬汽車的創辦人何小鵬6日再次展示IRON，並請團隊成員現場剪開腿部覆蓋的布料，展示內部機械結構。

▼團隊成員現場剪開女機器人腿部的布料。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女機器人IRON遭質疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明。（圖／翻攝微博）

何小鵬在舞台上一度哽咽，他表示，發表會結束之後，網路上有很多人質疑IRON裡面藏了一個真人，他們的團隊非常委屈，一整夜都沒睡，他自己也沒睡好。

何小鵬說，必須證明IRON機器人是真正的機器人，讓他感到很心酸，竟然要跟別人證明「機器人自己的確不是真人」，也讓他想到一部電影《讓子彈飛》，為了證明只吃一碗粉，是需要剖開肚子的。

▲▼陸女機器人IRON遭質疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明。（圖／翻攝微博）

何小鵬還說，「如果機器人有了自我的意識了，他會怎麼思考跟反應？」

何小鵬提到，「此前我們沒有在機器人通電狀態下剪開過『皮膚和肌肉』，在最後一個小時，我們決定這樣做，希望這是最後一次證明機器人是它自己。」

隨後，機器人再次以「貓步」走上舞台，並由團隊成員拿出剪刀，現場將機器人腿部的布料剪下，露出內部的金屬結構。何小鵬也強調，「我們沒有能力打消所有的質疑，唯一能做的，繼續奔跑。」

▲▼陸女機器人IRON遭質疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明。（圖／翻攝微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大陸電動車品牌小鵬汽車於昨（5）日正式發表新一代人形機器人「IRON」。該機器人具備女性特徵體態，AI以全固態電池、3顆圖靈晶片與物理世界大模型為核心，能展現流暢自然的人體動作並具備語音互動能力。董事長何小鵬表示，這是量產前的最後預研版本，預計2026年正式量產，高度不超過170公分，將率先投入商業應用。

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

