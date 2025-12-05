　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

▲▼中小學教師上課。（圖／CFP）

▲大陸小學教師。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸生育率逐年下滑，學齡人口正出現梯次達峰效應。根據官方最新統計顯示，小學在校生人數已於2023年觸頂，幼兒園人數已多年下降，初中、高中與高教學齡人口也將相繼達峰。受此影響，各地校數縮減、教師也將開始出現過剩，研究團隊預估，未來十年間義務教育階段恐有近200萬名教師面臨編制調整壓力。

▲大陸生育率下降將逐漸對教師及學校編制和數量產生危機。（AI協作／記者魏有德製，經編輯審核）

▲大陸生育率下降將逐漸對教師及學校編制和數量產生危機。（AI協作／記者魏有德製，經編輯審核）

《央視新聞》報導，我國人口發展呈現新特徵，小學在校生規模已在2023年達峰，初中階段預計明年達峰，高中階段將在2029年達峰，高等教育學齡人口將在2032年達峰。

《中國統計年鑑2025》數據顯示，大陸2024年小學招生減少261.3萬人，在校生跌至1.056億人；學前教育在園幼兒一年內減少509萬，比最高峰少四分之一，反映出出生人口從十餘年前的1880多萬，一路下降到不足千萬帶來的遞延效應。

▲大陸生育率下降將逐漸對教師及學校編制和數量產生危機。（AI協作／記者魏有德製，經編輯審核）

生源減少已直接反映在學校規模上，2024年起，大陸全國幼兒園減少逾2萬所，小學減少7000多所，初中也縮編200多所。高中雖仍有成長，但預估窗口期僅剩三年左右。部分地區甚至因生源不足取消「五五分流」，允許高中與高職互轉，以維持招生量。

在高等教育方面，大陸全國目前有2900多所普通大專院校，過去十年新增近500所，多為專科院校。研究分析，大陸高校未來或面臨生源危機，以民辦與職業專科院校壓力尤甚，整體增量式擴張將不再持續。

▲大陸生育率下降將逐漸對教師及學校編制和數量產生危機。（AI協作／記者魏有德製，經編輯審核）

至於教師結構則出現近年最大變動，大陸全國專任教師一度接近1900萬，被視為最穩定的「鐵飯碗」，然而，幼兒園與小學教師缺額已開始連續下降。《中國統計年鑑2025》顯示，小學專任教師一年減少6.6萬人，幼兒園教師兩年累計減少41萬餘人。

北京師範大學研究團隊預測，直至2035年，小學教師可能過剩150萬人、初中教師過剩37萬人，義務教育階段總計接近200萬人力將面臨轉業、調配或編制收縮等危機。各地已啟動分流，包括讓小學教師轉任初中、調入政府部門或其他事業單位等預防性措施。

▲大陸生育率下降將逐漸對教師及學校編制和數量產生危機。（AI協作／記者魏有德製，經編輯審核）

面對排浪式教師過剩，專家認為，仍需從「開源」著手，包括擴大托育與學前教育普及、提早招生年齡及推行小班制提升教學品質等，但小班化所需財政支出龐大，普及也仍具挑戰性。

12/03 全台詐欺最新數據

清大生貼文「逼我當鄭捷」　遭警鎖定帶回偵辦

清大生貼文「逼我當鄭捷」　遭警鎖定帶回偵辦

新竹清華大學一名學生在社群平台上發表「清大逼我當鄭捷」、「搞一件上新聞的大事」等激進言論，引發校內師生恐慌，警方迅速介入並將該生帶回偵辦。初步了解，該名學生疑似因為課業壓力大而發表不當言論，校方表示將介入輔導，並提供必要協助。

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

陸多地放「雪假」學生嗨翻 新疆最猛連放9天...學校不規定作業

陸多地放「雪假」學生嗨翻 新疆最猛連放9天...學校不規定作業

