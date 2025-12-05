華為創辦人任正非聊青年成長與AI未來：別盯著發明，要盯著應用

▲任正非與ICPC全球優勝者及教練座談。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

華為創辦人任正非近日在上海與ICPC全球優勝者及教練座談時，談及青年成長、AI 發展與科技應用。他強調，青年應勇於探索、發揮長處，並指出AI真正的價值在於「應用」而非「發明」。任正非以工業與醫療等實際案例說明科技如何改變產業，寄語年輕人不必畏懼不成功，而應在實踐中累積真正的能力。

在談青年發展時，任正非指出，每個人的道路不同，有人探索前沿（技術）、有人扎根基礎，兩者皆對社會有價值。他鼓勵具備能力的年輕人「能摸高就不要摸低」，從更高處解題，日後再往下推廣應用，也能「沿途生蛋」，形成更大貢獻。

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

任正非也談到年輕創業者的氣質正在改變，也就是不再羨慕高額簽約金，而是更願意投入創業、掌握股份，「未來三到十年，中國創新將迎來天翻地覆的進步。」

任正非談及最受外界關注的AI產業時強調，「不要盯著發明，要盯著應用。」 他指出，創造一項AI技術頂多成就一家企業，但將其用於煤炭洗選、高爐煉鐵、礦山作業、醫療診斷等場景，才能真正帶動產業升級並提升國家競爭力。

任正非認為，華為的大模型應用，也正以提升高爐效率、遠端診療、礦山安全等實際問題為目標，「各國AI發展策略不必一致，並不擔心算力不足，未來反而更可能出現算力過剩的情況。」

任正非強調，華為是「技術公司」而非「科學公司」，理論突破交給學界，但技術應用的機會將在產業端全面展開。