3國籍航空明起調漲燃油附加費　長程單趟增204元

▲中華航空、長榮航空及星宇航空12月7日起調漲台灣出發行程的航空客運燃油附加費。（資料照／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

航空燃油附加費隨國際油價波動，中華航空、長榮航空及星宇航空皆公告，12月7日起調整台灣出發行程的燃油附加費，短程每航段收取20美元（約台幣628元），增加2.5美元（約台幣78元）；長程每航段52美元（約台幣1632元），增加6.5美元（約台幣204元）。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。上回調整價格為今年7月7日，短程航線每航段17.5美元，調升2.5美元；長程線每航段45.5美元，調升6.5美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中油公司12月公告航空燃油每桶價格101.77美元，及基準油價每桶40美元。華航、長榮及星宇也公告調漲燃油附加費，12月7日起短程航線（包含香港航線）每航段收取20美元，增加2.5美元；長程航線每航段52美元，增加6.5美元。

根據各航空公告，華航今年1至6月客機燃油成本占營業支出比例25.7%，依最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為197.66美元與42.62美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的80%與65%。

長榮航空今年1至6月客機燃油成本占營業支出比例32.06%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為291.99美元與48.86美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的82%與59%。

星宇航空今年1至6月客機燃油成本占營業支出比例26.65%，根據最新中油油價公告，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為93.81美元與23.72美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的68%與52%。