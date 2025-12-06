應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵

▲應曉薇、女兒應佳妤。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導

2026九合一大選將至，台北市議員選情以中正萬華選區最受矚目。其中國民黨應曉薇因京華城案恐失連任機會，女兒應佳妤傳出積極準備接棒；民進黨徵召前記者馬郁雯參戰；民眾黨則派發言人吳怡萱再度出擊，三金釵將在中正萬華區展開對決。

2026台北市議員選戰，中正萬華區民進黨派出資深記者馬郁雯，曾以揭露柯文哲隨身碟案成名，民眾黨派發言人吳怡萱再度出擊，國民黨則傳出應曉薇女兒「氣質女神」應佳妤有意接班參選。

▲馬郁雯。（圖／記者湯興漢攝）

根據《鏡報新聞網》報導，國民黨則因應曉薇京華城案影響被停權，女兒應佳妤傳出積極現身地方活動，身穿服務背心陪同母親跑行程，也在議會團隊當助理，積極經營人脈，儼然已做好接班準備。

應佳妤年僅23歲，學歷十分亮眼。她畢業於多倫多大學（University of Toronto）社會心理學與國際關係雙主修，並獲倫敦大學亞非學院（SOAS, University of London）碩士學位。返台後便投入母親的服務處實習，並利用社群平台分享議會日常，人氣扶搖直上，甚至有人稱應曉薇是「全民岳母」。對於可能參選傳聞，應佳妤表示中正萬華是自己從小長大的地方，「對我來說，我在乎這裡的一切，選或不選，我都準備好了」。

▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）