打造「行人優先」城市　讓步行成為城市的日常風景

▲通學巷管制（中平國中）。

圖、文／新北市政府交通局

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角；「工程就是實實在在的細節累積。」他說，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現場檢視、一次次的調整，把市民每天會經過的路，確實做得更好。

從孩子的腳步開始：通學巷 2.0 擴大三階段改善

新北市自108年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在110年完成全市211所國小改善後，112年起擴大到國、高中與大專院校，截至目前已完成119所國高中通學環境建置。

新北市道安會報工程小組依據各學校的通勤模式，因地制宜進行調整，例如在新莊區中平國中周邊導入通學巷車輛管制，減少上、下學時段車流干擾；淡水區淡江高中周邊設置綠底行穿線，提升行人能見度、提醒駕駛減速禮讓，讓行人穿越更安全。而在深坑區東南科技大學周邊則以標線型人行道串聯行人動線，用標線明確劃出行人專屬空間，讓行走動線更連續、不中斷，提升行人安全與可預測性。

林昭賢說，這些改善，不只是做一條路，而是希望孩子們每天上下學的這段路，能更安心、更踏實，也讓家長放心——因為每一步的安全，都值得被守護。

捷運生活圈友善步行：從站體延伸到生活圈的最後一哩路

林昭賢說：「從捷運站出口走到目的地的每一步，都應該是安全且可預期的。」

112年起，交通局以捷運站為起點，進行「捷運生活圈友善步行計畫」，逐步串連從捷運站出口到周邊道路的整體通行環境改善，目前已完成71處捷運站100公尺範圍通行環境改善，以及檢討35處200公尺範圍通行環境，建置超過454項標誌、標線、號誌改善工程。

▲視障導引標線。

工程小組也同步導入智慧有聲號誌、視障導引標線、放大型行人燈，照顧視障者、高齡者與孩童等不同族群的需求。

樂齡友善示範區：讓長輩能放心出門

在中和四號公園周邊，新北市打造了全市第一個「行人及高齡者友善示範區」。工程小組在這裡進行超過40項改善措施，包含降速、增設行人早開或專用時相、加寬行穿線等。成效相當明顯，改善後短短三個月，事故數減少26%，死傷人數更下降31%，讓周邊的行走環境真正變得更安全、更放心。

▲交通部次長陳彥伯視察中和四號公園示範區。

林昭賢說：「長輩的速度比較慢，環境做好，他們走起來才安心。」因此除了四號公園外，市府也陸續檢討中和佳和公園、新店綠湖公園、板橋四維公園、五權公園、林口吉祥公園、新莊體育園區周邊環境，持續調整人行動線與路口配置，讓不論老幼，都能在城市裡安心踏出每一步。

新北首座「行人友善區」：車輛更懂得退一步

依據《行人交通安全設施條例》，新北市在今（114）年9月公告全台第一個「行人友善區」，就在板橋忠孝國中與後埔國小街廓。區內導入逾50項改善，包括路口彩鋪意象、綠底行穿線、行人專用時相與機車退出騎樓等措施。目的就是讓車輛在行人面前「確實停下來、禮讓通行」。

▲行人優先區標誌。

在板橋區光明街的「行人優先區」，也透過警示標誌、減速丘與降速措施，經實測車速平均下降約17%，讓過街更安全。年底還會在蘆洲空中大學、蘆洲國小周邊完成第二處友善區，並在115年累計完成6處示範區。

▲實體減速設施。

林昭賢表示，這些區域最大的用意，就是讓行人不再需要搶快，也不必心驚膽跳，只要走在斑馬線上，就能理直氣壯、安心前進。車輛看見行人，就應該停下來——這是城市最基本的尊重。

人本城市，從新北出發

展望未來，新北市交通局將持續以「人本交通」為核心，深化行人友善環境建設，讓步行成為城市的日常風景。透過行人友善區、行人優先區的擴點推動，以及各局處的協力合作，逐步形塑安全、舒適、永續的都市步行網絡。

另結合中央政策與地方特色，導入更多智慧科技與永續設施，實現「智慧、安全、永續」三位一體的人本交通模式。

同時，交通局也將強化與教育、社福及社區單位的合作，推動高齡者與學童通行安全教育，讓「禮讓行人」成為全民共識與生活文化。藉由滾動式檢討與持續改善，整合都市規劃、公共運輸與綠色街廓設計，讓行人、騎士與駕駛都能共享安全空間。

新北市正用實際行動定義一座新型態的城市，讓每一雙腳步，都被城市溫柔接住。

（新北市政府交通局廣告）

