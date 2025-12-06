　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打造「行人優先」城市　讓步行成為城市的日常風景

▲▼新北市政府交通局,行人優先,步行。（圖／新北市政府交通局提供）

▲通學巷管制（中平國中）。

圖、文／新北市政府交通局

每次走在施工中的通學巷或剛完工的人行空間時，新北市交通局專門委員林昭賢總會停下腳步，再確認動線、視線與轉角；「工程就是實實在在的細節累積。」他說，新北市的交通安全改善，不是靠口號推動，而是靠一次次的現場檢視、一次次的調整，把市民每天會經過的路，確實做得更好。

從孩子的腳步開始：通學巷 2.0 擴大三階段改善

新北市自108年起啟動「通學巷弄改善計畫」，在110年完成全市211所國小改善後，112年起擴大到國、高中與大專院校，截至目前已完成119所國高中通學環境建置。

新北市道安會報工程小組依據各學校的通勤模式，因地制宜進行調整，例如在新莊區中平國中周邊導入通學巷車輛管制，減少上、下學時段車流干擾；淡水區淡江高中周邊設置綠底行穿線，提升行人能見度、提醒駕駛減速禮讓，讓行人穿越更安全。而在深坑區東南科技大學周邊則以標線型人行道串聯行人動線，用標線明確劃出行人專屬空間，讓行走動線更連續、不中斷，提升行人安全與可預測性。

林昭賢說，這些改善，不只是做一條路，而是希望孩子們每天上下學的這段路，能更安心、更踏實，也讓家長放心——因為每一步的安全，都值得被守護。

捷運生活圈友善步行：從站體延伸到生活圈的最後一哩路

林昭賢說：「從捷運站出口走到目的地的每一步，都應該是安全且可預期的。」
112年起，交通局以捷運站為起點，進行「捷運生活圈友善步行計畫」，逐步串連從捷運站出口到周邊道路的整體通行環境改善，目前已完成71處捷運站100公尺範圍通行環境改善，以及檢討35處200公尺範圍通行環境，建置超過454項標誌、標線、號誌改善工程。

▲▼新北市政府交通局,行人優先,步行。（圖／新北市政府交通局提供）

▲視障導引標線。

工程小組也同步導入智慧有聲號誌、視障導引標線、放大型行人燈，照顧視障者、高齡者與孩童等不同族群的需求。

樂齡友善示範區：讓長輩能放心出門

在中和四號公園周邊，新北市打造了全市第一個「行人及高齡者友善示範區」。工程小組在這裡進行超過40項改善措施，包含降速、增設行人早開或專用時相、加寬行穿線等。成效相當明顯，改善後短短三個月，事故數減少26%，死傷人數更下降31%，讓周邊的行走環境真正變得更安全、更放心。

▲▼新北市政府交通局,行人優先,步行。（圖／新北市政府交通局提供）

▲交通部次長陳彥伯視察中和四號公園示範區。

林昭賢說：「長輩的速度比較慢，環境做好，他們走起來才安心。」因此除了四號公園外，市府也陸續檢討中和佳和公園、新店綠湖公園、板橋四維公園、五權公園、林口吉祥公園、新莊體育園區周邊環境，持續調整人行動線與路口配置，讓不論老幼，都能在城市裡安心踏出每一步。

新北首座「行人友善區」：車輛更懂得退一步

依據《行人交通安全設施條例》，新北市在今（114）年9月公告全台第一個「行人友善區」，就在板橋忠孝國中與後埔國小街廓。區內導入逾50項改善，包括路口彩鋪意象、綠底行穿線、行人專用時相與機車退出騎樓等措施。目的就是讓車輛在行人面前「確實停下來、禮讓通行」。

▲▼新北市政府交通局,行人優先,步行。（圖／新北市政府交通局提供）

▲行人優先區標誌。

在板橋區光明街的「行人優先區」，也透過警示標誌、減速丘與降速措施，經實測車速平均下降約17%，讓過街更安全。年底還會在蘆洲空中大學、蘆洲國小周邊完成第二處友善區，並在115年累計完成6處示範區。

▲▼新北市政府交通局,行人優先,步行。（圖／新北市政府交通局提供）

▲實體減速設施。

林昭賢表示，這些區域最大的用意，就是讓行人不再需要搶快，也不必心驚膽跳，只要走在斑馬線上，就能理直氣壯、安心前進。車輛看見行人，就應該停下來——這是城市最基本的尊重。

人本城市，從新北出發

展望未來，新北市交通局將持續以「人本交通」為核心，深化行人友善環境建設，讓步行成為城市的日常風景。透過行人友善區、行人優先區的擴點推動，以及各局處的協力合作，逐步形塑安全、舒適、永續的都市步行網絡。
另結合中央政策與地方特色，導入更多智慧科技與永續設施，實現「智慧、安全、永續」三位一體的人本交通模式。
同時，交通局也將強化與教育、社福及社區單位的合作，推動高齡者與學童通行安全教育，讓「禮讓行人」成為全民共識與生活文化。藉由滾動式檢討與持續改善，整合都市規劃、公共運輸與綠色街廓設計，讓行人、騎士與駕駛都能共享安全空間。

新北市正用實際行動定義一座新型態的城市，讓每一雙腳步，都被城市溫柔接住。

（新北市政府交通局廣告）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北板橋、新店試辦大重機停路邊機車格　重機車友：停車方便多了

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

綠粉挺賴瑞隆！一排喊「國小打架稀鬆平常」：追殺8歲很垃圾

阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

恐有突發事件！12星座「一週運勢」曝　天蠍荷包大失血

打造「行人優先」城市　讓步行成為城市的日常風景

只是座位比較大？「商務艙有什麼優勢」網1原因甘願多花：真的爽

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

綠粉挺賴瑞隆！一排喊「國小打架稀鬆平常」：追殺8歲很垃圾

阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

恐有突發事件！12星座「一週運勢」曝　天蠍荷包大失血

打造「行人優先」城市　讓步行成為城市的日常風景

只是座位比較大？「商務艙有什麼優勢」網1原因甘願多花：真的爽

3國籍航空明起調漲燃油附加費　長程單趟增204元

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

4男搞機房聯手柬埔寨詐團「跨海騙美國人」　坑信教男1872萬

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

變態日本公務員捷運偷拍正妹裙底　才交保又犯案！法官不給緩刑

被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

湖人詹皇再度缺陣　連21季入選年度最佳陣容紀錄岌岌可危

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

法拉利姐被開價約P　1千萬我就豁出去！

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

洗碗精超神！家事達人曝2大隱藏功能

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多熱門

相關新聞

改變步行方向可燃燒更多卡路里

改變步行方向可燃燒更多卡路里

走路人人都會，但你可能不知道，只要「方向反過來」，身體就像被重新啟動一樣，卡路里燃燒速度增加、姿勢變挺、平衡變好，甚至連大腦都會一起被訓練。國外健身圈近年掀起「倒著走路」風潮，國外網站《Cleveland Clinic》邀請運動生理學家喬丹．博爾曼解析倒走為何在年輕人與中高齡族群中快速竄紅。

歐美掀起「666走路瘦身法」

歐美掀起「666走路瘦身法」

每日步行顯著降低認知衰退風險！

每日步行顯著降低認知衰退風險！

專家盤點7大常見錯誤走法　越走越累還會傷身

專家盤點7大常見錯誤走法　越走越累還會傷身

專家揭散步「黃金時間」與「危險時段」

專家揭散步「黃金時間」與「危險時段」

關鍵字：

新北市政府交通局行人優先步行

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面