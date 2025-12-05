　
大陸 大陸焦點 特派現場

俄烏衝突目標是解放烏東　普丁：俄羅斯不打算重返G8已告知美方

▲▼ 應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於2025 12月4日至5日對印度進行國事訪問 。（圖／翻攝 The President of Russia ）

▲俄羅斯總統普丁於2025 12月4日至5日對印度進行國事訪問 。（圖／翻攝 The President of Russia ）

記者任以芳／綜合報導

應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於12月4日至5日對印度進行國事訪問，出發前接受印度媒體訪問。就俄烏衝突及國際經濟格局發表看法。普丁明確表示，俄羅斯不打算重返八國集團（G8），」並且透露已經告知美國。關於「俄烏衝突」他痛批是西方讓烏克蘭策劃政變，導致克里米亞局勢緊張，俄方「特別軍事行動」的目標是解放烏克蘭東部領土，衝突結束取決於烏東局勢的發展。

應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於12月4日至5日對印度進行國事訪問，這是烏克蘭危機升級後普丁首次訪印。在訪印之前，普丁在莫斯科接受了《今日印度》（India Today）及其旗下Aaj Tak新聞台的獨家專訪，就多個議題發表看法。

根據陸媒《觀察者網》報導，被問及俄羅斯是否希望重返八國集團（G8）時，普丁回答直截了當說，「不想。」他指出，G7國家雖然仍是高科技國家，但其全球經濟份額逐年萎縮，部分原因在於領導人經濟政策存在缺陷。

他表示，「印度的經濟規模按購買力平價計算位居世界第三」，像英國按購買力平價計算又如何呢？現在的排名是多少？第十名左右嗎？

普丁承認，儘管G7國家在全球經濟中的份額逐年萎縮，這些國家都是高科技國家，仍然擁有一定的基礎事實。然而，這些國家衰落的趨勢已經顯現，而且將會持續下去，這在一定程度上要歸因於許多國家領導人奉行的「存在嚴重缺陷」的經濟政策。

他繼續舉例，比如，德國的經濟衰退已持續三年，這顯而易見；法國也處境艱難，同樣徘徊在衰退的邊緣，其他一些歐洲主要國家也是如此。「儘管如此，（G7）這仍然是一個重要的平台；他們在那裡開展工作，做出決策，彼此討論問題，願上帝保佑他們一切安好。就其本身而言，這是一件好事。」

普丁最後強調，俄羅斯不會重返G8，這與當前烏克蘭局勢無關，而是因為其他一些當場無法贅述的原因。他還透露，俄方已經把這一立場告知了美方。

▲▼ 應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普丁於2025 12月4日至5日對印度進行國事訪問 。（圖／翻攝 The President of Russia ）

▲ 印度總理莫迪親自迎接俄羅斯總統普丁。（圖／翻攝 The President of Russia ）

歷史上，G8自1997年至2014年間曾是跨國經濟組織，2014年克里米亞事件後俄羅斯會籍被凍結，組織恢復為G7。今年6月，美國前總統川普曾表示，將俄羅斯排除在G8之外是錯誤，並對中國可能加入G7持開放態度。

關於「俄烏衝突」，印度媒體問對其勝利的標準及戰局底線。普丁表示，關鍵不在勝利本身，而在於俄羅斯的決心「捍衛自身利益，保護生活在相關地區的人民、傳統價值觀、俄語及宗教文化。」

普丁重申，俄羅斯並非衝突始作俑者。他指控西方慫恿烏克蘭策劃政變，引發克里米亞及頓巴斯局勢。俄方過去八年曾嘗試通過《明斯克協議》和平解決衝突，但西方領導人並未履行承諾，而是繼續支持烏克蘭武裝對抗俄羅斯。

普丁明確指出，「當我們實現特別軍事行動初期設定的目標，解放「烏克蘭東部這些領土時，這場衝突就結束了。」他強調，這一立場體現了俄方的戰略決心與核心利益保護，意味著衝突的終點取決於烏東局勢的發展。

進而引發烏克蘭東南部頓巴斯地區的衝突。普丁指出，俄方過去八年一直嘗試和平解決問題，簽署了《明斯克協議》，但西方從未打算遵守，只是持續支持烏克蘭武裝對抗，令頓巴斯人民長期遭受暴力。

