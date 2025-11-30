大叔挖蚯蚓竟掘出30公斤「精美大寶貝」　專家初判：來自千年前！



▲大陸廣西自治區柳城縣一名村民近日在河背屯竹林挖蚯蚓時，意外發現一面保存完好的千年銅鼓。（圖／翻攝自南國今報）

大陸廣西自治區柳城縣一名村民近日在河背屯竹林挖蚯蚓時，意外發現一面保存完好的千年銅鼓。該銅鼓鼓面直徑69公分、重30公斤，中心刻太陽紋，外圈鑄有4隻青蛙，造型完整，敲擊仍能發出清脆聲響。文物隨後被送至柳城縣博物館保存，並上報自治區等待專業鑑定。

《南國今報》報導，柳城縣大埔鎮南村村民楊建球20日在河邊竹林挖蚯蚓時，突然感覺鏟子撞上一個堅硬物體，繼續向下挖掘後，驚訝地看到一面古老銅鼓露出土面，立即向村幹部與文物部門報告。23 日，柳城縣博物館館長廖桂引等人趕赴現場，將銅鼓安全運回博物館保存，並向上報者頒發保護文物證書。

據了解，該銅鼓鼓面直徑69公分、高44公分，重達30公斤，屬典型無底、腹空的傳統形制。造型上腰部收束、胸部飽滿，工藝成熟大氣。鼓面以太陽紋為中心，外緣有18道暈圈紋飾，最外圈鑄有4隻象徵方位的青蛙，分別朝向東西南北，刻畫精緻。鼓身兩側亦鑄有鼓耳，胸腰部佈滿富有南方民族特色的圖案。



值得注意的是，經過千年掩埋，該文物依舊結構完整，輕敲仍能發出清脆共鳴。村民回憶，早在上世紀60年代，附近曾有人深挖土方建房，但與這面銅鼓擦肩而過。直到半世紀後，文物才因偶然契機重見天日。

柳城首次出土古代銅鼓，引起當地文博界極大關注。廖桂引表示，銅鼓是古代南方壯侗語族的重要青銅禮樂器，兼具祭祀、軍事傳訊及權力象徵等功能，歷史可追溯至2700多年前。初步研判該銅鼓可能鑄造於漢代至南北朝時期，年代跨度上千年，其出土反映出古柳城曾是文化交流活躍的地區。

目前，該文物已上報自治區文物主管部門等待詳細鑑定。專家表示，隨著鑑定結果公布，這面千年銅鼓的歷史背景、文化價值及其所代表的古代社會面貌，有望逐步被揭開。

