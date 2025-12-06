宜蘭24歲警遭撞最新狀況曝光　院方：無臟器外露

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭礁溪24歲林姓警員5日執行副總統蕭美琴車隊交通管制任務時，遭廂型車撞成重傷，引發社會各界關注。陽明交通大學附設醫院院長黃志賢表示，林姓患者沒有臟器外露，經6大科別團隊進行手術、大面積傷口清創，傷勢已穩定下來，後續將轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。

▲廂型車車頭嚴重毀損，可見撞擊力道之大。（圖／記者游芳男翻攝）

回顧案情經過，副總統蕭美琴5日前往宜蘭跑行程，林員被指派至青雲路2段執行交管勤務，卻遭廂型車猛力撞擊，傷勢嚴重，當場倒地不起，一度還傳出他臟器外露。隨後林員被送往陽明交通大學附設醫院進行搶救，經過3個多小時的手術，目前狀況暫時穩定下來。

根據《自由時報》報導，陽明交通大學附設醫院院長黃志賢表示，林員到院時意識清醒，但沒有臟器外露，主要是腹部傷口面積大又沾染泥沙，院方集結6大科別團隊進行手術、清創，狀況已經趨於穩定，後續將轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。

事故發生之後，內政部警政署督察室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等人前往醫院慰問。林父向眾人及醫療團隊表達謝意，同時也希望警務同仁能夠早點休息，畢竟大家還有任務要執行，不能太過勞累。

而關於這起事故，礁溪警分局將在今日（6日）上午9點召開記者會，對外說明事故經過與後續處理。