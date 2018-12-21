　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

複製殲-20全尺寸模型作假想敵機　美軍為東亞對抗暖身

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼珠海航展閉幕式，殲-20亮彈艙、殲-10B對衝表演特技飛行。（圖／CFP）

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國喬治亞州一處軍事基地近期被發現解放軍殲-20隱身戰機全尺寸模型，空軍「航空優勢中心」（ADC）指揮官哈爾佐普洛斯上校（Emmanuel Haldopoulos）證實，「這架擬真模型戰機確實出現在該區，目的是為了讓海軍陸戰隊作培訓，殲-20模型參與了各種試驗和軍事行動，但是並沒有進行空中戰鬥等飛行訓練。」

據香港《南華早報》報導，殲-20模型位在薩凡納（Savannah）的希爾頓黑德機場（HHH），屬於美國海軍陸戰隊「訓練與教育司令部」教材，主要用於地面假想敵訓練。軍事訓練指揮部表示，他們已經和陸軍威脅系統管理辦公室簽訂合約，未來會繼續使用更多全面和逼真的飛機與戰車作模擬訓練。據悉，模型是由拉格蘭奇（LaGrange）的一間承包商製造。

▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

美軍事網站曾透露，軍方早在1995年就從白俄羅斯秘密購入2架蘇-27重型戰機用於作戰測試，更近的一批則是2009年由一家名叫「榮耀飛機」（Pride Aircraft）的美國私人軍事公司，從烏克蘭空軍購入2架蘇-27UB雙座型戰機，提供美空軍和美海航部隊用於假想敵作戰訓練。

美國軍迷也曾在2017年於內華達州的馬夫乾湖（Groom Dry）地區（51區，Area 51）附近，拍到了空軍F-16戰機和蘇-27假想敵機進行空中戰鬥的畫面，因此外界更加堅信美方會利用特殊手段直接獲得或仿製潛在對手先進武器裝備用來訓練。

前美國外交官金（Sean King）表示，中國是美國的主要戰略對手已不再是秘密，華府目前的戰略重點已經從莫斯科轉移到北京，「殲-20模型說明解放軍是美軍的首要對手，我甚至會說北京是我們的主要競爭者；雖然衝突絕不是不能避免的，但我敢打賭，萬事做好準備總會更好。」

▼Su-27戰機也曾被美軍當作假想敵。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

▲▼Su-27戰機。su27,蘇-27,蘇愷-27（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：殲-20,全尺寸模型,模型,假想敵,美軍,Emmanuel Haldopoulos,ADC,Pride Aircraft,51區,Sean King,解放軍,軍武,國際軍武,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

他20年後狂甩老師巴掌「報答」被逮　網怒：當年的老師也該抓！

雙城論壇／全球城市必走「循環經濟」　周強：廢物回收連結企業與社會參與

實現貿易戰共識　陸國營企業證實：已分批向美採購部分大豆

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

尋找遼寧老兵「張福春」　對岸親妹：失散半世紀，盼了卻夙願

澳洲再派巡邏機飛朝鮮半島施壓　北韓：盲目追隨美國的行為

今年第2起…烏克蘭一架Su-27著陸時墜毀　飛行員殉職

上海台菜館「千秋膳房」惡性倒閉　台籍老闆捲款4500萬：要告就告

影／香港神秘男分6波撒「80萬鈔票雨」　上百人堵馬路狂搶

噁男散布「自拍色情片」瞬吸1.1萬粉絲成網紅遭逮　網：平台免罰？

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

南韓想對日本開戰？　韓驅逐艦開「火控雷達照射」日巡邏機

中國維和部隊「掃雷破八百」！　赴黎巴嫩掃雷再創新紀錄

複製殲-20全尺寸模型作假想敵機　美軍為東亞對抗暖身

越南漁民撈到解放軍魚雷　陸國防部：訓練時漂走的，沒針對誰

曾經阻止川普暗殺阿塞德　川普政府「最後的成年人」馬提斯辭職

太空變戰場！法發射軍用偵探衛星CSO-1　中美有能力摧毀

偵察機飛近北韓遇干擾？加國中將：解放軍不當阻止飛行

越南發現中國海軍魚雷　陸國防部：只是訓練用雷，沒有針對目標

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

軍武熱門新聞

美複製殲20全尺寸模型作假想敵..

日本巡邏機遭南韓軍艦火控雷達照..

國軍城鎮戰鬥厚植防衛作戰能量

美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

法發射軍用衛星　太空成大國戰場

馬提斯曾阻川普暗殺阿塞德

被近距轟13槍　最猛軍人活著回..

越南漁民撈到陸製魚雷　陸國防部..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

海軍大萬軍艦定保作業維繫戰力

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

中國赴黎維和部隊掃雷再創新紀錄

烏克蘭唯一導彈艇竟無導彈可用？

越南發現魚雷　陸國防部：只是訓..

更多熱門

相關新聞

美支持科索沃建軍　美俄競爭轉移陣地

科索沃議會於14日投票贊成建立自己的軍隊，120名議員中有107名出席，全部投票贊成3項法律草案，擴大目前只4000人的科索沃安全部隊，將轉變為一支常規的輕型武裝軍隊，此舉將加劇巴爾幹半島的態勢。澎派新聞就此撰文指出，這將會使巴爾幹地區成為繼烏克蘭東部及敘利亞之後，另一個美俄力量的博奕之地。

越南漁民撈到陸製魚雷　陸國防部：沒針對誰

馬提斯曾阻川普暗殺阿塞德

女師趁老公外出　濕身照色誘14歲學生

加國軍機飛近北韓疑遭解放軍干擾

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

台灣等到iPhone XR降價

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面