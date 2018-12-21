複製殲-20全尺寸模型作假想敵機　美軍為東亞對抗暖身

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國喬治亞州一處軍事基地近期被發現解放軍殲-20隱身戰機全尺寸模型，空軍「航空優勢中心」（ADC）指揮官哈爾佐普洛斯上校（Emmanuel Haldopoulos）證實，「這架擬真模型戰機確實出現在該區，目的是為了讓海軍陸戰隊作培訓，殲-20模型參與了各種試驗和軍事行動，但是並沒有進行空中戰鬥等飛行訓練。」

據香港《南華早報》報導，殲-20模型位在薩凡納（Savannah）的希爾頓黑德機場（HHH），屬於美國海軍陸戰隊「訓練與教育司令部」教材，主要用於地面假想敵訓練。軍事訓練指揮部表示，他們已經和陸軍威脅系統管理辦公室簽訂合約，未來會繼續使用更多全面和逼真的飛機與戰車作模擬訓練。據悉，模型是由拉格蘭奇（LaGrange）的一間承包商製造。

美軍事網站曾透露，軍方早在1995年就從白俄羅斯秘密購入2架蘇-27重型戰機用於作戰測試，更近的一批則是2009年由一家名叫「榮耀飛機」（Pride Aircraft）的美國私人軍事公司，從烏克蘭空軍購入2架蘇-27UB雙座型戰機，提供美空軍和美海航部隊用於假想敵作戰訓練。

美國軍迷也曾在2017年於內華達州的馬夫乾湖（Groom Dry）地區（51區，Area 51）附近，拍到了空軍F-16戰機和蘇-27假想敵機進行空中戰鬥的畫面，因此外界更加堅信美方會利用特殊手段直接獲得或仿製潛在對手先進武器裝備用來訓練。

前美國外交官金（Sean King）表示，中國是美國的主要戰略對手已不再是秘密，華府目前的戰略重點已經從莫斯科轉移到北京，「殲-20模型說明解放軍是美軍的首要對手，我甚至會說北京是我們的主要競爭者；雖然衝突絕不是不能避免的，但我敢打賭，萬事做好準備總會更好。」

▼Su-27戰機也曾被美軍當作假想敵。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）