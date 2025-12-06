Netflix收購華納！2.25兆改寫電影版圖　影迷影響一次看

▲Netflix確定20億美元（約新台幣2.25兆元）天價收購華納影業。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

全球串流影音龍頭Netflix於美國時間5日宣佈，以高達720億美元（約新台幣2.25兆元）天價，正式敲定收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）旗下的三大資產，包括華納兄弟影視工作室、HBO以及HBO Max。這樁交易震撼整個好萊塢，也將改變全球影迷的觀影習慣。

此次Netflix的收購案，採用「現金加股票」的方式進行，每股價格約27.75美元。根據協議內容，華納兄弟探索（WBD）需先行拆分電視網事業Discovery Global，預計2026年第三季完成拆分後，Netflix便可正式接手華納兄弟的核心影視資產。

▲華納兄弟旗下擁有包括哈利波特與魔法世界、DC宇宙等知名IP。（圖／路透）

這代表Netflix將納入好萊塢最具歷史的片廠之一，並一舉獲得全球數一數二的內容資源。未來Netflix將擁有DC超級英雄系列（如蝙蝠俠、超人、神力女超人）、《哈利波特》魔法世界，以及HBO旗下的熱門影集如《冰與火之歌：權力遊戲》、《六人行》等，內容實力大幅提升。

對影迷來說，最直接的改變就是大片上線速度可能加快，戲院專屬期間將縮短，像是《鋒迴路轉》（Knives Out）系列，續集直接在Netflix上架的例子可能成為主流。至於華納的DC宇宙，未來也可能出現新的重整或變動，全球影迷拭目以待。