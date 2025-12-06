Joeman新女友被起底！29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

▲女方先前曬出和Joeman合照。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導

百萬YouTuber Joeman對新戀情相當低調，但在網友們如同柯南般的追查下，疑似女友身分逐漸浮出水面，爆料指向IG擁有21萬粉絲的網紅蕭伊，讓話題持續發燒。蕭伊過往也被陸續起底。

早在今年7月，Dcard就有不少人討論Joeman的感情狀況，有網友指出「是跟蕭X去的吧，超明顯」、「其實交往很久了，前年就聽說」，更有人細心比對他旅遊時墨鏡反射出的毛絨帽，發現蕭伊IG曾秀同款帽子和類似景色照片，讓大家紛紛認為兩人並不特意隱藏戀情。對於這些討論，Joeman至今並未出面回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭伊。（圖／翻攝IG／11.sns）

蕭伊今年29歲，從馬偕護專化妝品應用與管理畢業，早早就立志成為部落客，在網美圈打拼多年。她5年前曾因代購分帳問題與前任鬧得不愉快，之後大方分享韓國隆鼻經歷，加上懂保養、醫美，外貌被粉絲誇讚越來越美，人氣不斷攀升。

許多網友認為Joeman選擇另一半的標準一致，都是外型出眾且活躍於社群的美女。他過去曾公開兩段感情，2018年與「重機女神」咪妃交往，2019年協議分手，後來又認愛直播主妮婭，交往近三年後分開。兩位前任都已成為幸福人妻，Joeman被戲稱是「倒數第二個男朋友」。至於這次與蕭伊的戀情，是否能修成正果，大家都在拭目以待。