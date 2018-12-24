影／尿尿驚見血！9歲男童討厭吃菜＋少喝水「腎臟積56顆結石」

<br>

記者朱世凱／綜合報導

廣東深圳市兒童醫院近日接診一位出現「尿血」症狀的9歲男童，赫然發現男孩的腎臟裡頭堆積密密麻麻的結石，取出來後共有56顆，最大的一顆大約為2.5×2.0cm；家長表示，孩子平時愛吃肉，討厭吃蔬菜、水果而且很少喝水。醫師指出，結石會刮傷泌尿道造成劇烈疼痛，還可能阻礙排尿，使得體內廢物和毒性物質越積越多，導致尿毒症等嚴重後果。

綜合陸媒報導，男童大約在10月左右開始出現腰部隱隱作痛的症狀，不過只是較輕微的疼痛而已，過幾秒或者幾分鐘後就沒事了，所以他並沒有把這事放心上，也沒跟家人說。直到某天痛了很久後，男童上廁所才發現自己的尿液變成紅色，趕緊告訴媽媽。

▼醫師為男童檢查腎臟。（圖／翻攝自微博）

兒童醫院醫師透過X光、超音波檢查等，發現男童左腎、右腎內都有結石，右側腎臟結石最多，上中下腎盞及腎盂內都積了「大量結石堆」，最大的一顆約為2.5×2cm，恰好卡在右側腎盂輸尿管交界處，造成尿道堵塞，甚至引發右腎中度積水。

醫生先在男童的雙側腰部各打一個0.5厘米大小的洞，接著利用「與筷子一樣粗」的引流管穿刺進入腎盂，引流腎內的積水，最後透過雷射碎石手術後，右側腎盂內一顆較大結石被取出，堆積在腎盞內的小結石也都一一排除。據悉，取出的結石數量多達56顆。

▼男童腎臟堆積56顆結石。（圖／翻攝自微博）

腎結石是尿液中的礦物質結晶沈積在腎臟裡，有時會移動到輸尿管，它們的體積小至沙粒般，有些則大到如高爾夫球；較小的腎結石常會隨尿液排出體外，但如果直徑增加到數毫米，可能會堵住輸尿管，造成尿液受阻，引起劇烈腰痛，有時疼痛會延伸到下腹部或腹股溝。

醫生指示，攝取動物蛋白、肉類、乳製品、鈉、精製糖要適量，每天也至少要喝2公升的水，促使腎臟製造2000到3000毫升的尿量才行；此外，適度的運動有助於排出小結石，如果出現腰痛、血尿等狀況必須盡快就醫。

▼結石密密麻麻堆在腎臟裡。（圖／翻攝自微博）