水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪「入珠最大顆」：女生愛不釋手

▲經營水產店的老闆認識花店老闆娘，與對方發展出婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名已婚的男子阿勇（化名）在某處經營水產店，沒想到認識了經營花店的老闆娘小莉（化名）以後，竟跟對方發展出婚外情，更是誇口「我這根大排長龍」、「我入珠最大顆，女生愛不釋手」等話語，氣得阿勇的元配一狀告上法院。士林地院審簡易庭審理後，判小莉須賠15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇2013年間與元配結婚，約2021年開始在一處經營水產店，進而認識在附近開花店的老闆娘小莉。怎料認識得愈久，2人的關係也愈走愈偏，小莉明知阿勇已婚，仍舊與對方發展出感情，除了見面、吃飯以外，阿勇還稱呼對方「老婆」，更是會發送生殖器的照片給小莉。

除此以外，2人也曾說出「我這根大排長龍」、「我入珠最大顆，女生愛不釋手」、「現在太細，X不爽」、「你一直抽搐」、「你嫌不夠粗」、「你的再粗一點就很完美」、「怎麼照片看起來，我很長」等話語，氣得阿勇的正宮一狀告上法院，向小莉求償50萬元。

對此，小莉則辯稱，在阿勇開店前並不認識對方，是因為受到主動追求，加上阿勇自稱單親、獨力扶養2名孩子，才會誤信謊言，與對方發展成情侶關係。

不過，由於在小莉、阿勇的對話中，2人曾提及，「你老婆也說你小，又不是我嫌小」、「你老婆也嫌，不是我」等話語，法官最終不採信小莉的說法，衡量雙方條件後判賠15萬元，全案仍可上訴。