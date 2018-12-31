川習年末通話　環時：國人應淡定...這是大國的標配！

▲中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席日前應約與美國總統川普進行了電話會談，他們都指出，兩國工作團隊正積極落實G20達成的重要共識。《環球時報》30日發布社論指出，要相信政府會在貿易問題上爭取到最好的結果，「同時也希望大家不妨對中美談判的各種信息都保持淡定」，並不是裝出來的淡定，「而是我們這個大國裡的標配」。

對於川普30日在推特上表示，剛與習近平主席進行非常好的長談，「協議進展順利，如果完成將會非常全面，涵蓋所有主題、領域和爭議點」，並形容中美協議「正取得重大進展」。社論認為，這是個好消息，並可看成是「中美領導人共同送給兩國人民和全世界的新年禮物」。

社論認為，「雙方達成協議的機率顯然在增加」。自習近平主席與川普總統在12月1日在阿根廷會晤達成重要共識以來，中美之間有一系列互動，「不僅兩國工作團隊加緊了溝通的節奏，中方還宣布暫停對美國汽車和零部件加徵關稅3個月，並恢復了對美國農產品的採購」，「美方也正式宣布推遲進一步加徵中國產品關稅的行動」。

不過社論表示，美方在這期間也釋出了一些不利中美談判氛圍的言行，這帶給了世界輿論困惑。換句話說，「美方之前將中美貿易談判積極信息持續下去的記錄就不太好，雙方剛釋放了好的信息，美方消極言行又很快出來，這樣的情況過去就已有過」，「因此美方談判團隊這一次是否會按照川普公開表達的態度行事，致力於與中方按時達成雙贏的協議，仍有不確定性」。

「美方究竟要把將中國作為戰略競爭對手加以遏制放在首位，還是會把同中國達成一個公平貿易協定放在首位？以及美方對中美貿易談判發出的複雜信息究竟是因為協調混亂，抑或這是對華的一種策略？」社論指出，這一連串的信號極其複雜，但「不僅中國，很多美國的盟國也對來自華盛頓前所未有的不確定性感到不解」。

▲中美貿易戰。（圖／CFP）

「中美達成貿易協定，緩和了兩國的貿易紛爭」。社論認為，顯然符合了美國與川普總統的國家利益和政治利益，「而且華盛頓也清楚，它的要價需要是現實的，向中方提的要求必須是與中國改革開放的大方向相契合的，而不能對中國的國家利益構成損害」。

最後社論強調，實際上，「中美元首29日通話的內容，包括川普隨後發那個推特的基調，都與中美關係的正常邏輯是吻合的」，「這次通話對鞏固中美談判的氛圍及相關信心必將起到積極作用」，「我們希望，邏輯和規律的力量要比一些看上去的不確定性更加強大」。